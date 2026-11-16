Nâng cao chất lượng giáo dục

Ổn định từ mỗi trường học

Tại 6 điểm trường với 32 nhóm lớp, 817 trẻ, Trường mầm non số 1 Phú Trạch bước vào hoạt động sau hợp nhất với yêu cầu bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đồng đều giữa các cơ sở. Nhà trường hiện có 93 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 69 giáo viên và 17 nhân viên nuôi dưỡng.

Trên cơ sở số lượng trẻ và điều kiện từng điểm trường, nhà trường rà soát, phân công giáo viên theo độ tuổi, nhóm lớp, đồng thời phát huy năng lực, sở trường của mỗi người. Phòng học, bếp ăn, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cũng được kiểm tra để bố trí, tận dụng hiệu quả, từng bước khắc phục thiếu thốn, nhất là các điều kiện phục vụ bán trú.

Quản lý nhiều điểm trường đòi hỏi sự thống nhất trong từng công việc hằng ngày. Vì vậy, cùng với kiện toàn tổ chức, nhà trường chú trọng sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ giữa các cơ sở; thống nhất quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Hoạt động dạy và học của cô trò Trường mầm non số 1 Phú Trạch - Ảnh: C.Vy

“Nhiệm vụ trọng tâm sau hợp nhất là bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đồng đều tại tất cả các điểm trường. Nhà trường thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến của đội ngũ và cha mẹ trẻ để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường”, cô giáo Nguyễn Nữ Tri Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non số 1 Phú Trạch chia sẻ.

Ở bậc phổ thông, Trường TH-THCS Quảng Phú được thành lập từ ba đơn vị: Trường tiểu học số 1 Quảng Phú, Trường tiểu học số 2 Quảng Phú và Trường THCS Quảng Phú. Sau hợp nhất, trường có 1.950 học sinh với 55 lớp, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 102 người. Hoạt động giáo dục được tổ chức tại 3 cơ sở, gồm cơ sở chính cấp THCS và hai phân hiệu tiểu học.

Để bảo đảm việc học ổn định, nhà trường bố trí lớp phù hợp với cơ sở vật chất, địa bàn cư trú và nhu cầu từng cấp học. Việc phân công giáo viên căn cứ chuyên môn đào tạo và tình hình thực tế; thời khóa biểu được sắp xếp thuận tiện cho học sinh, hạn chế giáo viên phải di chuyển nhiều giữa các phân hiệu, đồng thời duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn theo đặc thù từng cấp. Hai cấp học cũng phối hợp nắm bắt yêu cầu đầu vào, đầu ra để hỗ trợ học sinh chuyển cấp.

Cô giáo Bùi Thị Nhàn, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Quảng Phú, cho biết: Nhà trường ổn định nền nếp đi cùng nâng cao chất lượng dạy học. Cấp tiểu học chú trọng kiến thức, kỹ năng nền tảng, thói quen học tập và tự phục vụ; cấp THCS tập trung phát triển năng lực tự học, vận dụng kiến thức, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Nhà trường phát huy nguồn lực chung sau hợp nhất, sử dụng hiệu quả phòng học, thiết bị, học liệu và thế mạnh chuyên môn của giáo viên ở các cơ sở, bảo đảm học sinh ở mỗi cấp học, mỗi điểm trường đều được quan tâm và có điều kiện học tập phù hợp.

Chăm lo điều kiện dạy và học

Theo Quyết định số 1113/QĐ-UBND, ngày 14/8/2026 của UBND xã Phú Trạch, 12 cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp thành 6 trường, gồm 2 trường mầm non và 4 trường tiểu học, THCS liên cấp. Trong đó, Trường TH-THCS Quảng Kim giữ nguyên mô hình tổ chức, hoạt động.

Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, liên tục, gắn sắp xếp tổ chức với sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất. Với mỗi nhà trường, điều này cần được cụ thể hóa qua phân công nhiệm vụ, phối hợp chuyên môn và quan tâm học sinh ở từng cơ sở.

Tiết sinh hoạt dưới cờ của học sinh Trường tiểu học và THCS Quảng Phú - Ảnh: C.Vy

Theo báo cáo tổng kết năm học 2025-2026, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trên địa bàn đều đạt 100%. Toàn xã có 25 học sinh đạt giải cấp tỉnh trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học kỹ thuật và học sinh giỏi lớp 9; 21 học sinh đạt giải thể thao cấp tỉnh.

Đây là nền tảng để các trường tiếp tục duy trì chất lượng trong giai đoạn mới. Sau sắp xếp, địa phương tập trung bảo đảm các trường hoạt động ổn định, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, từng bước khắc phục khó khăn về điều kiện dạy và học.

Tại Trường mầm non số 1 Phú Trạch, công trình gồm dãy nhà 6 phòng học và khuôn viên sân vườn tại điểm trường Phú Xuân, với tổng mức đầu tư gần 7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, hiện đang được hoàn thiện. Bên cạnh đó, khu vui chơi cổ tích tại điểm trường Minh Sơn được đầu tư với kinh phí khoảng 900 triệu đồng.

Đối với Trường TH-THCS Quảng Phú, địa phương đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư công trình có tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, gồm dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học, sân vườn và sơn sửa, chỉnh trang khu vực trường chính cấp THCS. Các hạng mục này nhằm hướng đến đáp ứng các tiêu chí để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2028-2029.

“Hằng năm, từ nguồn ngân sách xã, địa phương cân đối, bố trí kinh phí gần 2 tỉ đồng để hỗ trợ 6 trường căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của từng đơn vị; ưu tiên mua sắm, bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, xã tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp với yêu cầu từng cấp học; tạo điều kiện để các nhà trường phát huy tinh thần chủ động, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm hỗ trợ học sinh còn khó khăn trong học tập, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027”, bà Phan Thị Lệ Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết.