MXV-Index tiếp tục giảm, giá dầu lao dốc

Chỉ số MXV-Index kết phiên giảm 0,9%, xuống 2.709 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), dầu Brent giao tháng 1 giảm 5,85%, còn 92,57 USD/thùng; dầu WTI giảm 4,38%, xuống 86,85 USD/thùng.

Kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran hạ nhiệt chi phối thị trường năng lượng. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa tín hiệu ngoại giao và khả năng đạt được một thỏa thuận có thể thực thi, nên áp lực giảm giá trong phiên chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh kỳ vọng của thị trường.

Diễn biến giá dầu liên kỳ hạn từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Nguồn cung phục hồi cũng gây sức ép lên giá dầu. Sản lượng 11 thành viên OPEC tháng 10 đạt khoảng 22,8 triệu thùng/ngày, tăng 1,38 triệu thùng/ngày so với tháng trước, tương đương 90% mức trước chiến tranh. Saudi Arabia, Kuwait và Iraq tăng mạnh nhất.

Tại Iraq, xuất khẩu tháng 10 phục hồi lên 3,5 triệu thùng/ngày, từ 2,65 triệu thùng/ngày tháng 9.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 2,29%, còn 6.032 USD/tấn; Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 0,09%, xuống 3.282 USD/tấn.

Theo MXV, xuất khẩu cà phê của Brazil gây sức ép lên Arabica. Với Robusta, Hội đồng Cà phê Ấn Độ hạ dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 xuống 380.000 tấn, giảm 5% do mưa gió mùa thấp hơn bình thường. Tuy nhiên, thu hoạch tại Việt Nam đang vào cao điểm, dự kiến đạt đỉnh cuối tháng 11. Sản lượng vụ mới được đánh giá tương đương năm trước, khiến Robusta vẫn chịu sức ép.

Ông Trần Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á (SACT) nhận định, giá cà phê Arabica giảm, Robusta ổn định hơn. Nguồn hàng giao nhận hạn chế hỗ trợ Arabica, nhưng nguồn cung bổ sung làm suy yếu câu chuyện thiếu hàng.

Tại Việt Nam, giá cà phê hồi nhẹ nhưng chưa thoát áp lực vụ mới. Thu hoạch 2026-2027 đã bắt đầu tại Tây Nguyên, dự kiến cao điểm cuối tháng 11. Xuất khẩu 10 tháng đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8% cho thấy dòng hàng thương mại duy trì tích cực.