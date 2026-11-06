Mở rộng chuỗi giá trị từ trà

Đẩy mạnh chế biến sâu, gắn sản phẩm với văn hóa ẩm thực và du lịch được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên.

Các sản phẩm của Hợp tác xã Toàn Liễu thu hút đông đảo người tham quan, mua sắm tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Những hương vị mới từ trà

Tại không gian phố đi bộ phường Phan Đình Phùng, trong những ngày diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, nhiều người dân và du khách không khỏi bất ngờ trước sự phong phú của các sản phẩm ẩm thực, đồ uống chế biến từ trà.

Bên cạnh những ấm trà nóng truyền thống, các gian hàng còn giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới lạ như: kem trà xanh, đồ uống matcha, xôi trà xanh, bánh cuốn, xúc xích, thịt lợn... chế biến với trà xanh. Những món đặc sản vùng miền như gà H'Mông hầm sâm cũng góp phần tạo nên không gian ẩm thực đa dạng, hấp dẫn.

Sự đa dạng về chủng loại, cách chế biến, trình bày khiến nhiều du khách thích thú, dành thời gian tìm hiểu, thưởng thức và lựa chọn sản phẩm.

Bà Lê Thị Vấn, khách hàng đến từ phường Linh Sơn, chia sẻ: Trước đây, nhắc đến chè Thái Nguyên, người tiêu dùng chủ yếu nghĩ đến trà khô để pha uống. Tại Festival, chè được chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống ngon, chất lượng, phù hợp với nhu cầu của nhiều lứa tuổi.

Cùng chung cảm nhận, bà Vũ Thị Thu Hường, du khách đến từ Hà Nội, cho rằng sự phong phú của các sản phẩm ẩm thực từ trà là điểm ấn tượng tại Festival. Những món ăn, đồ uống mới lạ không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị mà còn cho thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm đặc trưng, góp phần hấp dẫn du khách khi đến Thái Nguyên.

Liên hoan Ẩm thực từ trà diễn ra từ ngày 30-10 đến 7/11/2026, với 6 khu gồm: Ẩm thực đặc sản Thái Nguyên, ẩm thực vùng miền Việt Nam, Fast Food, Beer Street, Chef Showcase và ẩm thực sáng tạo từ trà. Trong đó, khu ẩm thực sáng tạo từ trà tập trung giới thiệu các món ăn, bánh và đồ uống được chế biến từ nguyên liệu trà Thái Nguyên.

Không chỉ trưng bày sản phẩm, các đơn vị còn trình diễn chế biến tại chỗ, giới thiệu nguyên liệu, quy trình sản xuất và câu chuyện văn hóa gắn với từng sản phẩm. Qua đó, Festival tạo cơ hội kết nối sản xuất, chế biến với quảng bá, tiêu thụ và phát triển du lịch, đồng thời mở ra hướng khai thác mới cho nguyên liệu chè.

Đầu tư chế biến sâu, mở rộng thị trường

Sự phong phú của các sản phẩm tại Festival cho thấy những chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX. Thay vì chỉ tập trung vào trà khô truyền thống, nhiều đơn vị đã chủ động nghiên cứu công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới những phân khúc tiêu dùng mới. Đây cũng là hướng đi nhằm gia tăng giá trị cho cây chè, tạo thêm dư địa phát triển thị trường.

Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình, với khoảng 25 năm kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh chè trong nước và xuất khẩu, doanh nghiệp, đã đầu tư dây chuyền chế biến, phát triển các sản phẩm từ matcha, đồ uống và kem trà xanh. Những sản phẩm mới bước đầu được khách hàng đón nhận tích cực, có sức tiêu thụ khả quan, mở ra triển vọng phát triển thị trường.

Bà Đỗ Thị Đức Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Chè Tân Cương Hoàng Bình, cho biết: Sau quá trình nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm tại một số nước, Công ty đã đầu tư công nghệ chế biến nhằm tạo ra những dòng sản phẩm khác biệt về chất lượng. Thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, mở rộng hệ thống phân phối, đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng.

Hợp tác xã nông nghiệp và dược liệu Thiên Phúc mang những món ăn đặc trưng đến Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Cùng với doanh nghiệp, các HTX cũng tích cực tham gia phát triển sản phẩm chế biến sâu từ trà. Đơn cử như HTX Toàn Liễu chú trọng khai thác giá trị nguyên liệu chè, đa dạng hóa sản phẩm ẩm thực, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bà Nguyễn Thị Liễu, đại diện HTX Toàn Liễu, cho rằng phát triển các món ăn từ trà không chỉ giúp nâng cao giá trị nguyên liệu mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm tại Festival là dịp để HTX giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị hiếu và định hướng mở rộng sản xuất.

Toàn tỉnh hiện có 1.007 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 322 HTX trồng trọt, 170 HTX chăn nuôi, 11 HTX lâm nghiệp, 5 HTX thủy sản, 3 HTX nước sạch và 496 HTX dịch vụ tổng hợp. Đây là lực lượng có tiềm năng tham gia phát triển các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu, trong đó có thực phẩm, đồ uống từ trà.

Cùng với đó, Thái Nguyên hiện có gần 600 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng, trong đó có 13 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia và 111 sản phẩm 4 sao. Đây là nền tảng để các HTX tiếp tục đầu tư chế biến, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Thông qua Festival và các hoạt động xúc tiến thương mại, các HTX có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Đặc biệt, việc khuyến khích nhà hàng, cơ sở dịch vụ đưa món ăn, đồ uống từ trà vào thực đơn thường xuyên sẽ góp phần hình thành nét văn hóa ẩm thực riêng của Thái Nguyên.

Từ những sản phẩm trà truyền thống đến các món ăn, đồ uống sáng tạo, việc mở rộng ứng dụng nguyên liệu chè đang góp phần hình thành những hướng đi mới cho ngành trà Thái Nguyên.

Khi chế biến sâu gắn với quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch, giá trị của cây chè không chỉ được nâng lên mà còn tạo thêm cơ hội phát triển bền vững cho doanh nghiệp, HTX và người trồng chè.