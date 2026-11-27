Lễ hội được Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa Thủ đô, đồng thời thúc đẩy kết nối và giao lưu văn hóa quốc tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) tạo nên uy tín và nâng cao tính chuyên môn của Lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết: “Thành phố Hà Nội xác định giá trị của ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.

Phát huy giá trị ẩm thực chính là chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng, doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Hà Nội cũng cần chủ động mở rộng không gian giao lưu, để khẳng định hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc nhưng không khép kín, trân trọng truyền thống nhưng luôn cởi mở với những giá trị mới”.

Bếp trưởng Don David, Chủ tịch khu vực châu Á – Đông Âu của Hiệp hội BBQ Thế giới, dẫn đầu đoàn diễu hành 100 đầu bếp, gồm 30 chef quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, đã cùng thắp sáng ngọn đuốc FIREBEAT cao 6 mét.

Với ý nghĩa đó, Lễ hội Ẩm thực Hà Nội 2026 - Hanoi Firebeat World Festival không đơn thuần là một sự kiện giới thiệu các món ăn. Lần đầu tiên, tinh hoa ẩm thực năm châu hội tụ cùng ẩm thực Hà Nội và ba miền trong một không gian kết hợp ẩm thực, văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí. Đây là nơi các đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và những người yêu ẩm thực gặp gỡ, chia sẻ và cùng sáng tạo. Đồng thời là cơ hội để ẩm thực Hà Nội vươn ra thế giới, đồng thời đưa tinh hoa ẩm thực quốc tế đến gần hơn với người dân Thủ đô.

Để Lễ hội thành công và làm tiền đề cho những năm tiếp theo, ông Nguyễn Trần Quang đề nghị Ban Tổ chức và các đơn vị tham gia tập trung bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp và bản sắc văn hóa, để mỗi trải nghiệm tại Lễ hội đều có giá trị và dấu ấn riêng.

Cùng với đó, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ… Để mỗi gian hàng, mỗi người phục vụ hãy là một “đại sứ” của nét thanh lịch, văn minh, mến khách Hà Nội.

Ngoài ra, tăng cường kết nối nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm du lịch. Bốn là, sau Lễ hội, sớm tổng kết, đánh giá để Sở có cơ sở tham mưu Thành phố xây dựng Lễ hội thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên, có bản sắc riêng và sức lan tỏa quốc tế.

Hanoi Firebeat World Festival diễn ra từ ngày 27/11 đến hết ngày 29/11/2026.

Khói bếp quyện mùi than hồng, cùng hương thơm của các loại gia vị, tiếng chạm cốc lanh canh và âm nhạc sôi động.

Ngay từ bây giờ, hơn 2.000 món ngon từ hơn 200 thương hiệu, cùng những màn nướng điêu luyện của 30 chef quốc tế đang diễn ra tại Lễ hội văn hóa ẩm thực quốc tế Hanoi Firebeat.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, không gian Lễ hội tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000 m2. Các trải nghiệm độc đáo bao gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực Thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village).

Trong đó, Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship) sẽ là tâm điểm của Lễ hội. Đây là sàn đấu của các đầu bếp chuyên nghiệp, nơi phô diễn bí quyết nướng đặc trưng đến từ những nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới.

Đặc biệt, tại Lễ hội, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa đắm chìm trong không gian âm nhạc và nghệ thuật. Những đoàn diễu hành Fire Parade rực rỡ cùng các màn trình diễn lửa đường phố. Trong khi Firebeat Global Concert bùng nổ mỗi tối cùng các nghệ sỹ như Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Đinh Mạnh Ninh, đồng tổ chức cùng concert của ca sĩ Quốc Thiên… Lễ hội cũng tổ chức chiếu phim lưu động miễn phí cùng Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.

Đặc biệt, tại Lễ hội, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa đắm chìm trong không gian âm nhạc và nghệ thuật.

Lần đầu tiên, tinh hoa ẩm thực năm châu hội tụ cùng ẩm thực Hà Nội và ba miền trong một không gian kết hợp văn hóa, âm nhạc.

Trong năm đầu tiên tổ chức, Ban Tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham dự trong ba ngày. Thông qua chương trình, VEC tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, thương mại, giải trí và giao lưu tầm vóc quốc tế, từ đó kích thích giao thương và tiêu dùng, mở ra cơ hội hợp tác, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp ẩm thực, du lịch trong nước và quốc tế.