Lắng nghe hiến kế để phát triển

Nhiều đề xuất, hiến kế của người dân liên quan đến phát triển du lịch, kinh tế được cơ quan liên quan ghi nhận.

Những ý tưởng từ thực tiễn

Ra mắt vào khoảng giữa tháng 10, nền tảng “Hiến kế” trên Hue-S được xây dựng nhằm tạo không gian tương tác thuận lợi, để mọi người có thể đóng góp ý tưởng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay cách thức gửi văn bản truyền thống. Mỗi đề xuất, hiến kế được tiếp nhận, phân loại theo lĩnh vực, chuyển đến cơ quan chức năng phù hợp để xem xét, đánh giá và phản hồi. Những ý tưởng có giá trị, khả thi sẽ được các đơn vị liên quan nghiên cứu, làm cơ sở tham khảo trong quá trình xây dựng các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Trần Đức Thiên Quý, người dân TP. Huế chia sẻ: ““Hiến kế” là một kênh khá hay của chính quyền. Qua đây, tôi cũng đã đề xuất giải pháp hỗ trợ người khuyết tật tham quan, trải nghiệm các dịch vụ một cách dễ dàng”.

Qua những nội dung được gửi lên nền tảng “Hiến kế”, có thể thấy nhiều đề xuất không chỉ quan tâm đến các vấn đề trước mắt, mà còn đề cập đến việc tổ chức không gian đô thị, phát triển du lịch và khai thác tiềm năng của thành phố.

Tại khu vực hai đường Phan Chu Trinh và Phan Đình Phùng, tình trạng ô tô đỗ ven đường khiến không gian giao thông vốn hạn chế càng thêm chật hẹp. Từ thực tế đó, người dân đề xuất nghiên cứu bãi đỗ xe nổi thông minh trên sông An Cựu, đoạn từ cầu An Cựu đến cầu Ga. Ý tưởng còn tính đến hệ thống nâng hạ để bảo đảm thoát nước, kết hợp trạm sạc xe điện, dịch vụ đi kèm và bảng thông tin vị trí đỗ xe.

Phản hồi đề xuất này, Sở Xây dựng đánh giá đây là ý tưởng sáng tạo, thể hiện sự quan tâm đến hạ tầng giao thông đô thị. Tuy nhiên, để triển khai cần tính toán nguồn vốn, khả năng thu hút nhà đầu tư và các yêu cầu kỹ thuật về thủy văn, dòng chảy, thoát lũ và cảnh quan của đô thị di sản. Sở cho biết sẽ lưu trữ ý tưởng để phục vụ rà soát, phát triển hạ tầng giao thông tĩnh, đồng thời phối hợp nghiên cứu cơ chế đầu tư và mô hình phù hợp.

Một hiến kế khác đề xuất xây dựng không gian du lịch xanh, yên bình tại khu vực lõi Kinh thành và hai bờ sông Hương; hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm, đồng thời ứng dụng công nghệ để kết nối thông tin giữa các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và lịch tổ chức lễ hội. Qua đó, nâng cao trải nghiệm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn tại Huế.

Với hiến kế này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã ghi nhận, đồng thời sẽ nghiên cứu trong phạm vi chức năng, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải pháp phù hợp.

Tại khu vực phía nam thành phố, một hiến kế đề xuất mở rộng trục Hùng Vương - Ngự Bình - An Dương Vương, xử lý điểm nghẽn giao thông tại nút giao Ngự Bình - Hùng Vương - An Dương Vương; đồng thời nghiên cứu phát triển công viên sinh thái Núi Ngự Bình, kết nối với đàn Nam Giao và sông Hương. Sở Xây dựng tiếp nhận và đánh giá ý tưởng này phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững và bảo tồn bản sắc Huế.

Cầu nối tương tác trên môi trường số

Từ những ý tưởng ban đầu đến phản hồi của các cơ quan chuyên môn, nền tảng “Hiến kế” đang bước đầu hình thành một kênh tiếp nhận, xem xét và phản hồi đề xuất của người dân. Những ý tưởng, hiến kế hay của người dân có thể chưa được triển khai ngay nhưng có thể trở thành nguồn thông tin tham khảo cho quá trình quy hoạch, hoạch định chính sách của thành phố.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, sau ba ngày ra mắt, nền tảng đã ghi nhận hơn 100 ý kiến đóng góp của người dân. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với những vấn đề của thành phố. Song, qua rà soát, khoảng một nửa số nội dung thể hiện khá rõ tính chất hiến kế; số còn lại vẫn có sự đan xen giữa đề xuất giải pháp và phản ánh hiện trạng.

Để hỗ trợ quá trình tiếp nhận hiến kế, hệ thống được thiết kế theo nhiều cấp, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ kiểm soát, phân loại, giúp ý kiến sớm được ghi nhận. Sau đó, nội dung sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp.

Những đề xuất có nội dung liên quan đến các chương trình, dự án thành phố đang triển khai được công khai để người dân theo dõi. Các ý tưởng nằm trong danh mục dự kiến cũng được cập nhật, tạo sự kết nối giữa đề xuất của cộng đồng với định hướng phát triển. Những hiến kế mới sẽ có viện nghiên cứu tham gia phân tích, đánh giá, tổng hợp thành giải pháp để tham mưu thành phố xem xét.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, việc vận hành nền tảng xuất phát từ mong muốn tạo ra một phương thức tương tác cởi mở hơn. Người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học hay những người yêu Huế ở trong và ngoài nước đều có thể đóng góp ý tưởng thuận tiện, thay vì phải gửi văn bản và chờ cơ hội gặp gỡ để trình bày.

Hiệu quả của nền tảng, vì thế, không chỉ ở số lượng ý tưởng được gửi đến mà còn ở việc người dân biết đề xuất của mình được xem xét, phản hồi và xử lý đến đâu.