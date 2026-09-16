Lâm Đồng hôm nay 16/09

Bản tin tổng hợp sau 18h00 ngày 16/09 ghi nhận bức tranh phát triển toàn diện của tỉnh Lâm Đồng với nhiều hoạt động chỉ đạo, điều hành trọng tâm. Các cấp chính quyền địa phương đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho dự án hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng an sinh xã hội.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế và giải ngân vốn đầu tư công, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và sắp xếp tài sản công sau sáp nhập tiếp tục là những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày.

Điểm nhanh

Y tế: Lâm Đồng tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, đầu tư y tế: Lãnh đạo UBND tỉnh họp rà soát công tác y tế 9 tháng, đôn đốc giải ngân đầu tư công và chiến dịch khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Hạ tầng giao thông: Lâm Đồng tháo điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ 2 dự án cao tốc: Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt các giải pháp giải phóng mặt bằng tuyến Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Quản lý công: Lâm Đồng kiên quyết không để trống tài sản dôi dư sau sáp nhập: Phê bình các địa phương chậm trễ, yêu cầu hoàn thành ngay phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư.

Giáo dục: Lâm Đồng đôn đốc tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp biên giới: Kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Thuận Hạnh và Thuận An.

Kinh tế số: Lâm Đồng phát triển kinh tế số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng công nghệ số và dữ liệu.

An sinh xã hội: Lâm Đồng tăng cường thu hồi tiền chậm đóng, bảo đảm quyền lợi người lao động: Siết chặt kỷ cương thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giữ vững quyền lợi người lao động.

Thương mại: Gỡ điểm nghẽn, mở đường cho hàng hóa Đông Lâm Đồng: Thiết lập chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến logistics nhằm đưa nông sản chủ lực vươn xa.

Tri ân đồng đội: Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị Lâm Đồng tiếp nối nghĩa tình đồng đội: Kỷ niệm ngày kết thúc 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ tại phường Lâm Viên.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Tỉnh ủy và UBND tỉnh tập trung xử lý các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án cao tốc trọng điểm là Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức PPP, quyết không để ách tắc mặt bằng làm chậm tiến độ toàn dự án qua bài viết Lâm Đồng tháo điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ 2 dự án cao tốc.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, các đơn vị đang nỗ lực tháo gỡ rào cản logistics, kết nối xúc tiến thương mại nông sản nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ theo nội dung bài viết Gỡ điểm nghẽn, mở đường cho hàng hóa Đông Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, vấn đề chuyển đổi số trong kinh doanh đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là khai thác sàn dữ liệu và hoàn thiện cơ chế theo Nghị định số 314/2026/NĐ-CP qua bài viết Để dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Lâm Đồng.

Lâm Đồng kiên quyết không để trống tài sản dôi dư sau sáp nhập

Xã hội – giáo dục – y tế

Ngành y tế địa phương đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu kiểm tra sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh ít nhất một lần mỗi năm, kết hợp giải ngân kịp thời nguồn vốn đầu tư công nâng cấp cơ sở vật chất qua bài viết Lâm Đồng tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, đầu tư y tế và phóng sự Đẩy nhanh việc khám sức khỏe toàn dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống kiểm tra việc xây dựng các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp phục vụ học sinh vùng biên giới qua bài viết Lâm Đồng đôn đốc tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp biên giới.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh khu vực Đông Lâm Đồng cũng hoàn thiện công trình với mức đầu tư 61 tỷ đồng sẵn sàng bước vào năm học mới theo bài viết Một mái trường nội trú mới - Những ước mơ mới.

Cơ quan chức năng tiếp tục đôn đốc thu hồi các khoản chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền thụ hưởng an sinh tối thiểu của công nhân, người lao động qua bài viết Lâm Đồng tăng cường thu hồi tiền chậm đóng, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Chính trị – quản lý nhà nước

Công tác sắp xếp trụ sở, tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính được chỉ đạo dứt điểm, nghiêm khắc chấn chỉnh các địa phương chưa hoàn thiện đề án theo bài viết Lâm Đồng kiên quyết không để trống tài sản dôi dư sau sáp nhập.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành khảo sát thực địa kết quả triển khai Hợp phần 2 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới tại cơ sở qua bài viết Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Sơn Điền.

Ngành tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả 4 quy chế phối hợp nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi công dân được nêu trong bài viết Lâm Đồng tăng cường phối hợp trong hoạt động tư pháp.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

16/09/2026 17:48 — Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị Lâm Đồng tiếp nối nghĩa tình đồng đội

16/09/2026 17:27 — Lâm Đồng tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, đầu tư y tế

16/09/2026 15:52 — Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Sơn Điền

16/09/2026 15:50 — Để dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Lâm Đồng

16/09/2026 15:36 — Lâm Đồng phát triển kinh tế số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

16/09/2026 15:35 — Lâm Đồng đôn đốc tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp biên giới

16/09/2026 12:35 — Một mái trường nội trú mới - Những ước mơ mới

16/09/2026 12:25 — Lâm Đồng tăng cường phối hợp trong hoạt động tư pháp

16/09/2026 12:09 — HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp 2 công dân xã Đắk Wil và Cát Tiên

16/09/2026 12:02 — Lâm Đồng kiên quyết không để trống tài sản dôi dư sau sáp nhập

16/09/2026 10:41 — Lâm Đồng xem xét, đánh giá các sáng kiến đợt I năm 2026

16/09/2026 09:56 — Gỡ điểm nghẽn, mở đường cho hàng hóa Đông Lâm Đồng

16/09/2026 09:55 — Lâm Đồng tăng cường thu hồi tiền chậm đóng, bảo đảm quyền lợi người lao động

16/09/2026 08:13 — Lâm Đồng tháo điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ 2 dự án cao tốc

16/09/2026 08:13 — Lâm Đồng tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

16/09/2026 04:15 — Cao điểm gỡ “thẻ vàng” IUU

16/09/2026 04:15 — Đẩy nhanh việc khám sức khỏe toàn dân

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