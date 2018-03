Kim Jong Un được cho là đang ở thăm Trung Quốc

Theo nhiều hãng tin quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đang có chuyến công du Trung Quốc 'không báo trước'.

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN sáng nay (27/3), một đoàn tàu kiểu cũ được cho là chở quan chức lãnh đạo Triều Tiên đã từ Triều Tiên tới Trung Quốc. Điều này làm dấy lên tin đồn cho rằng ông Kim Jong Un đang ở thăm Bắc Kinh.

Trước đó, hãng tin Bloomberg hôm 26/3 trích dẫn ba nguồn thạo tin giấu tên khẳng định, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang có mặt ở Bắc Kinh.

Hình ảnh đoàn tàu đặc biệt "kiểu CHDCND Triều Tiên" do kênh Nippon TV của Nhật ghi được. Ảnh: RT

Còn truyền thông Nhật mô tả một đoàn tàu đặc biệt "kiểu CHDCND Triều Tiên" tới Bắc Kinh trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Đoàn tàu gồm 21 toa, được sơn các sọc vàng và xanh lục tương tự như đoàn tàu từng chuyên chở ông Kim Jong Il, người cha quá cố của ông Kim Jong Un tới thăm Trung Quốc vào năm 2011.

Báo chí địa phương cũng cho đăng tải đoạn băng ghi hình một đoàn tàu đang vượt qua thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, nằm sát biên giới với Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Kyodo, các khách sạn gần cầu hữu nghị Trung - Triều giữa Đan Đông và thành phố Sinuiju của Triều Tiên đã cấm đặt phòng kể từ ngày 25/3. Đây dường như là một nỗ lực nhằm ngăn chặn du khách nhìn thấy đoàn tàu.

Nhiều nhân chứng cũng nhìn thấy một đoàn xe mang biển cấp cho Đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc, có xe cảnh sát tháp tùng ở gần Đại lễ đường Nhân dân, nơi Bắc Kinh thường tiếp đón các nhân vật quan trọng. An ninh dọc đại lộ Trường An chạy xuyên trung tâm Bắc Kinh được thắt chặt hơn bình thường vào chiều 26/3. Các du khách bị chặn đi vào khu vực quảng trường Thiên An Môn lân cận.

Trong khi đó, Văn phòng đường sắt Bắc Kinh cảnh báo về tình trạng chậm, hoãn các chuyến tàu kéo dài suốt gần 2 tiếng đồng hồ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được tin đang có mặt ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn phóng viên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói "không hay biết về vụ việc". Hiện vẫn chưa rõ Mỹ có biết trước về chuyến công du này không.

Các nguồn tin cũng không cung cấp các chi tiết khác về chuyến công du Trung Quốc của lãnh đạo Triều Tiên, kể cả việc ông Kim Jong Un sẽ lưu lại đây trong bao lâu và ông dự định gặp những ai.

Nếu các thông tin trên là chính xác, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông Kim Jong Un kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã trở nên căng thẳng, sau khi Trung Quốc ủng hộ các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên vì các chương trình vũ khí hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này.

Theo kế hoạch, ông Kim sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 4, tiếp sau nhiều cuộc đàm phán ngoại giao vào tháng 2 vừa qua.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhất trí tổ chức một cuộc gặp cấp cao với ông Kim nếu lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đưa ra một số cam kết nhất định liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuấn Anh