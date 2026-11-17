Việt Nam đang hướng tới một thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững. Ảnh: Nhật Thịnh

Tại đề xuất, Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định hành vi và chế tài xử phạt đối với vi phạm về công bố thông tin, báo cáo, thông báo liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) của doanh nghiệp phát hành không phải là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và của tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến chào bán, giao dịch TPDNRL.

Đồng thời bổ sung quy định hành vi và chế tài xử phạt đối với vi phạm trách nhiệm của nhà đầu tư liên quan đến chào bán, giao dịch TPDNRL để đảm bảo thực thi đầy đủ nghĩa vụ các bên khi tham gia thị trường trái phiếu. Mặt khác, làm rõ việc phân hóa mức phạt theo tính chất, mức độ vi phạm của các hành vi vi phạm về giao dịch ký quỹ; quy định mức phạt cao hơn và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ trong trường hợp tái phạm đối với các hành vi: Vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ trong các trường hợp không được cho vay, cho vay mới đối với chứng khoán không còn nằm trong danh sách được phép giao dịch ký quỹ, cho khách hàng rút tiền vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Theo ông Lê Công Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng, việc Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định hành vi và chế tài xử phạt liên quan đến TPDNRL là điều tất yếu, bởi thời điểm hiện tại, Nghị định 156/2020/NĐ-CP đang tồn tại một số bất cập. Chẳng hạn, đối với hoạt động chào bán, phát hành, đăng ký giao dịch TPDNRL và cung cấp dịch vụ có liên quan, một số quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử phạt hiện hành chưa bao quát đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường theo các quy định mới tại Nghị định số 200/2026/NĐ-CP.

Luật sư Hoàng Văn Hướng - giảng viên Học viện Tư pháp cho biết, trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán cho thấy việc phân nhóm các hành vi vi phạm theo khung tiền phạt hiện hành chưa thực sự phù hợp, chưa tương xứng với tính chất, mức độ của từng hành vi. Do đó, cần rà soát, phân loại, điều chỉnh mức phạt và hình thức xử phạt bổ sung tương ứng.

Đối với hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, việc mở rộng các loại hình quỹ đầu tư đòi hỏi phải chỉnh lý cách mô tả hành vi vi phạm để bảo đảm bao quát xử lý đầy đủ các hành vi vi phạm. Trong hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, cần bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm phát sinh trong thực tiễn, nhất là hành vi vi phạm quy định về phân phối chứng chỉ quỹ trên môi trường mạng.

Luật sư Hoàng Văn Hướng cho rằng, về nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo, cần chỉnh lý các mô tả về hành vi vi phạm để xử phạt bao quát các trường hợp vi phạm chậm công bố thông tin, báo cáo và trường hợp đến thời điểm phát hiện hành vi vi phạm vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo.

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ngoài những đề xuất về bổ sung chế tài xử phạt liên quan đến TPDNRL, Bộ Tài chính còn đề xuất tới Chính phủ sớm bổ sung một số quy định đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam theo các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 136/2025/TT-BTC để bao quát được các loại quỹ đầu tư chứng khoán mới được bổ sung, đồng thời, bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi không bảo đảm hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và hành vi không tuân thủ các quy định pháp luật khi thực hiện phân phối chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư trên môi trường mạng.

Sửa đổi, bổ sung mô tả hành vi vi phạm về thời hạn công bố thông tin, báo cáo theo hướng quy định các khung phạt tiền đối với hành vi không công bố thông tin đúng thời hạn dưới 15 ngày hoặc từ 15 ngày trở lên so với quy định hoặc so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, nhằm bao quát cả trường hợp tổ chức, cá nhân đã thực hiện công bố thông tin, báo cáo nhưng không đúng thời hạn và trường hợp đến thời điểm phát hiện hành vi vi phạm vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo, bảo đảm có đầy đủ căn cứ xử phạt và thống nhất trong quá trình áp dụng...

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc xây dựng Nghị định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật chuyên ngành và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.