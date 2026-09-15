Hồng da tre vào vụ sớm
Tại xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), những quả hồng da tre cuối vụ đang được thu hái. Giống hồng này trước đây được người dân gọi là hồng vuông, bởi quả có dáng vuông, chia múi rõ. Về sau, thấy lớp vỏ xanh vàng khi chín giống màu thân tre, người dân quen gọi là hồng da tre.
Mọi năm, hồng thường chín rộ vào khoảng rằm Trung thu. Năm nay, hồng chín sớm nên người dân cũng thu hoạch sớm.
Hồng quả đẹp, khoảng 4-5 quả/kg, có giá khoảng 100.000 đồng/kg; loại quả nhỏ hơn giá từ 50-60.000 đồng/kg.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/hong-da-tre-vao-vu-som-9j5n4p0a