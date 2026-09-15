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Hồng da tre vào vụ sớm

Tại xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), những quả hồng da tre cuối vụ đang được thu hái. Giống hồng này trước đây được người dân gọi là hồng vuông, bởi quả có dáng vuông, chia múi rõ. Về sau, thấy lớp vỏ xanh vàng khi chín giống màu thân tre, người dân quen gọi là hồng da tre.

Báo Thái Nguyên
Gốc
Người dân phải sử dụng những chiếc sào dài để vươn tới những cành cao nhất khi thu hái.

Người dân phải sử dụng những chiếc sào dài để vươn tới những cành cao nhất khi thu hái.

Mọi năm, hồng thường chín rộ vào khoảng rằm Trung thu. Năm nay, hồng chín sớm nên người dân cũng thu hoạch sớm.

Hồng quả đẹp, khoảng 4-5 quả/kg, có giá khoảng 100.000 đồng/kg; loại quả nhỏ hơn giá từ 50-60.000 đồng/kg. 

Đầu sào được gắn một túi lưới nhỏ giúp những trái hồng chín không bị rơi, rụng hay giập nát.

Đầu sào được gắn một túi lưới nhỏ giúp những trái hồng chín không bị rơi, rụng hay giập nát.

Đặc trưng của giống hồng này là quả có dáng vuông, chia múi rõ. Khi chín, lớp vỏ màu xanh vàng bóng và giống như màu của thân cây tre.

Đặc trưng của giống hồng này là quả có dáng vuông, chia múi rõ. Khi chín, lớp vỏ màu xanh vàng bóng và giống như màu của thân cây tre.

Với những quả mã đẹp, đạt kích cỡ lớn (khoảng 4-5 quả/kg), giá bán tại vườn hiện khoảng 100.000 đồng/kg.

Với những quả mã đẹp, đạt kích cỡ lớn (khoảng 4-5 quả/kg), giá bán tại vườn hiện khoảng 100.000 đồng/kg.

Du khách nước ngoài tìm đến tận vườn để tham quan và nếm thử trái hồng da tre.

Du khách nước ngoài tìm đến tận vườn để tham quan và nếm thử trái hồng da tre.

Thương lái thu mua hồng tại vườn.

Thương lái thu mua hồng tại vườn.

Hoàng Mạnh Hùng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/hong-da-tre-vao-vu-som-9j5n4p0a