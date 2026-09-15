Dàn nghệ sĩ hào hứng tại buổi họp báo Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026
Tại buổi họp báo công bố Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026 - “Pickleball Văn hóa Việt 2026”, các nghệ sĩ tham gia đã có những chia sẻ trước thềm giải đấu. Sự kiện do Báo Văn Hóa phối hợp tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và hướng tới 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28.3.1957 – 28.3.2027). Giải đấu có sự góp mặt của dàn tên tuổi đình đám như NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, diễn viên Minh Tiệp, Hồng Diễm, Quỳnh Kool, cùng nhiều nhà quản lý, văn nghệ sĩ và hội viên các câu lạc bộ cùng cộng đồng yêu thể thao khác cùng tham gia tranh tài.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/dan-nghe-si-hao-hung-tai-buoi-hop-bao-giai-pickleball-bao-van-hoa-nam-2026-265539.html