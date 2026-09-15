Dàn nghệ sĩ hào hứng tại buổi họp báo Giải Pickleball Báo Văn Hóa năm 2026

Có một đội quân chưa từng mang quân hàm mà vẫn đi suốt hơn 80 năm không nghỉ, lặng lẽ trên đá núi và sóng biển để vẽ nên tấm chân dung tài nguyên của Tổ quốc. Đó là những người đang lặng lẽ 'đi tìm hình của đất' về dệt thêm nguồn lực quốc gia.