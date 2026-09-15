Hà Nội hoàn thành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ 3 nghĩa trang lớn

Chiều 15/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Dịch, giữa cơn mưa lớn, các chiến sĩ Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, vẫn miệt mài dọn dẹp, chỉnh trang từng phần mộ, cẩn trọng thu gom đất đá, vệ sinh khu vực xung quanh, để chuẩn bị hoàn trả lại nền mộ.

Chiến dịch lấy mẫu ADN, với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, được triển khai tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Nghĩa trang Nhổn và Nghĩa trang Mai Dịch.

Theo Đại uý Cao Huy Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa quan trọng, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại uý Cao Huy Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do các nghĩa trang đã được tôn tạo qua nhiều lần, cùng với điều kiện thời tiết không thuận lợi, có những thời điểm mưa to kéo dài. Tuy nhiên, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt tiến độ đề ra”, Đại uý Cao Huy Hiệp chia sẻ.

Cũng theo Đại uý Cao Huy Hiệp, đơn vị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu từ ngày 29/7 và hoàn thành vào ngày 12/9. Tại Nghĩa trang Ngọc Hồi, cán bộ, chiến sĩ đã lấy mẫu tại 48 phần mộ; Nghĩa trang Nhổn 38 phần mộ và Nghĩa trang Mai Dịch 469 phần mộ chưa có thông tin. Tổng cộng, 555 phần mộ tại 3 nghĩa trang đã được lấy mẫu.

Chiến sĩ Trần Thành Hiếu, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

“So với kế hoạch, nhiệm vụ đã hoàn thành sớm gần 1 tháng (kế hoạch là ngày 10/10/2026). Để đạt được kết quả này, đơn vị xây dựng chỉ tiêu cụ thể theo từng ngày, từng tuần; cán bộ, chiến sĩ cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, Đại uý Cao Huy Hiệp cho biết.

Theo Đại uýCao Huy Hiệp, điều quan trọng hơn là qua nhiệm vụ này, các cán bộ, chiến sĩ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng và ý nghĩa, thể hiện sự tri ân của thế hệ đi sau đối với cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc”, Đại uý Cao Huy Hiệp nói.

Đối với Đại uý Cao Huy Hiệp, quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng là dịp giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Những khó khăn, vất vả trong quá trình thực hiện giúp bộ đội nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đang dọn dẹp Nghĩa Trang Mai dịch sau khi hoàn thành lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Qua thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa, thiêng liêng này, thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ như chúng tôi hiểu rõ hơn về sự hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ, động cơ phấn đấu, tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để tri ân công lao to lớn của thế hệ cha anh đã đổ máu để đổi lại nền hòa bình hôm nay”, Đại uý Cao Huy Hiệp cho biết.

Đối với những chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực về thể lực mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Chiến sĩ Trần Thành Hiếu, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết khi nhận nhiệm vụ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Nhổn và Mai Dịch, anh và đồng đội cảm thấy rất tự hào.

Việc lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang cấp Thành phố hoàn thành trước 1 tháng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Trần Thành Hiếu cùng các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, những ngày nắng gay gắt, có thời điểm mưa thất thường. Cường độ công việc cao, nhiều ngày làm việc từ sáng đến trưa và hầu như không có ngày nghỉ.

“Trong những lúc mệt mỏi, chúng tôi luôn động viên nhau và nghĩ đến gia đình của các anh hùng liệt sĩ đang ngày đêm mong ngóng, tìm kiếm và chờ đợi người thân được trở về với quê hương. Chính điều đó trở thành động lực để chúng tôi cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, anh Trần Thành Hiếu chia sẻ.

Qua quá trình thực hiện chiến dịch, người chiến sĩ Sư đoàn 301 cho biết bản thân càng thêm trân trọng cuộc sống, gia đình và những gì đang có; đồng thời thấm thía hơn công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình của đất nước.

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu, tại 233 Nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó có 3 nghĩa trang liệt sĩ Thành phố quản lý (Mai Dịch, Ngọc Hồi và Nhổn), 230 nghĩa trang ở các xã, phường. Đối với 3 nghĩa trang liệt sĩ do Thành phố quản lý có tổng cộng 555 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu.