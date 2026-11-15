Giúp người lao động vươn lên

- Căn nhà này xây dựng hết nhiều tiền không cậu?

- Nhà mình diện tích chỉ 40m² nên tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng thôi. Thế nhưng nếu không được sự giúp đỡ thì mình cũng không thể làm được bạn ạ! - chị Thủy đáp.

- Cậu nhận được hỗ trợ nhiều không? - chị Bích tìm hiểu.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đoài Phương đã giúp mình 5 triệu đồng, Công đoàn xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Quỹ “Vòng tay đồng nghiệp” của Trường Tiểu học Sơn Đông, nơi mình công tác, hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ủng hộ 50 triệu đồng. Người thân, bạn bè cũng giúp đỡ thêm nên số tiền nhận được gần bằng một nửa kinh phí xây nhà rồi. Chính sự động viên ấy đã tiếp thêm động lực để mình quyết tâm xây dựng ngôi nhà này đấy bạn! - chị Thủy chia sẻ.

Nghe câu chuyện của bạn, chị Bích càng thêm xúc động. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Bích cảm kích trước hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này.

“Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn trao gửi niềm tin, tiếp thêm nghị lực để những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và vươn lên, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.