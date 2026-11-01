Giữ lửa nghề nơi lớp học đầu đời

Vất vả từ những điều nhỏ nhất

Gắn bó với nghề từ năm 2006, cô giáo Ngô Thị Trang, Trường Mầm non Vạn Hà, xã Thiệu Hóa, đã có 20 năm công tác. Mong muốn lớn nhất của cô là mỗi ngày đến trường đều mang lại cho trẻ kiến thức bổ ích, sức khỏe tốt và niềm vui.

Theo cô Trang, giáo viên mầm non phải thực sự coi trẻ như con của mình. Từ vệ sinh cá nhân, tự phục vụ trong sinh hoạt đến rèn tư thế ngồi học, sắp xếp đồ dùng và chuẩn bị tâm thế vào lớp Một, tất cả đều cần sự hướng dẫn tỉ mỉ, thường xuyên.

Giáo viên mầm non kiên trì rèn nền nếp, kỹ năng cho trẻ.

Bằng tình yêu nghề và phương pháp linh hoạt, các cô kiên trì uốn nắn trẻ, tạo sự gần gũi để các em tin tưởng, tự tin tham gia các hoạt động.

Cùng công tác tại Trường Mầm non Vạn Hà, cô giáo Nguyễn Thị Kiều Oanh đã có 19 năm gắn bó với nghề. Hiện phụ trách lớp mẫu giáo bé, cô thấu hiểu những vất vả khi trẻ còn nhỏ, kỹ năng tự phục vụ hạn chế. Trong giờ ăn, ngủ, học tập và vui chơi, giáo viên đều phải hướng dẫn, hỗ trợ để các em dần thích nghi với môi trường tập thể.

Công việc nhiều áp lực, nhưng tình yêu nghề và trách nhiệm với trẻ luôn là động lực để các cô bền bỉ mỗi ngày.

Giáo viên mầm non tận tình chăm sóc trẻ trong từng hoạt động hằng ngày.

Những nhọc nhằn phía sau nụ cười

Tại Trường Mầm non Hoa Mai, phường Sầm Sơn, cô giáo Cao Thị Hoa, với 12 năm trong nghề, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày trẻ đến trường khỏe mạnh, vui vẻ và từng bước trưởng thành. Để có được điều đó, giáo viên phải sát sao trong chăm sóc, bảo đảm an toàn khi vui chơi, hướng dẫn trẻ giữ gìn đồ dùng và hình thành tính tự lập.

Những giờ học, giờ chơi giúp trẻ thêm tự tin, chủ động khám phá thế giới xung quanh.

Đằng sau sự ân cần ấy là những ngày làm việc kéo dài. Nhiều cô đến trường từ sớm để đón trẻ, ở lại sau giờ học để vệ sinh lớp, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi và chuẩn bị các hoạt động chuyên môn. Quỹ thời gian dành cho gia đình vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Phía sau giờ vui chơi của trẻ là quá trình soạn giáo án, tổ chức hoạt động giáo dục và theo dõi sự tiến bộ. Có lúc mệt mỏi, nản lòng, nhưng tình cảm của trẻ, sự sẻ chia từ phụ huynh và sự quan tâm của ban giám hiệu đã tiếp thêm động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề.

Giữ lửa nghề bằng yêu thương

Với cô giáo Văn Thị Minh, Trường Mầm non Hoa Mai, phường Sầm Sơn, bí quyết giữ lửa nghề là chăm sóc, giáo dục trẻ bằng cả tấm lòng, xem các em như con, cháu của mình. Sau 19 năm công tác, niềm hạnh phúc của cô vẫn là tiếng cười hồn nhiên, những câu chuyện nhỏ trẻ thủ thỉ và sự tin tưởng các em dành cho cô giáo.

Cô Minh cho rằng, muốn phụ huynh yên tâm gửi gắm con, giáo viên phải xây dựng niềm tin bằng sự tận tâm, chất lượng chăm sóc, giáo dục và phối hợp chặt chẽ với gia đình.

Để khơi dậy sự sáng tạo, cô cùng đồng nghiệp tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tận dụng nguyên vật liệu gần gũi như vỏ ngao, vỏ sò, vỏ ốc, hộp giấy, thùng carton, nắp chai để làm hoa, con vật, ngôi nhà, ô tô và đồ chơi phục vụ học tập. Qua đó, trẻ được rèn khả năng quan sát, tư duy, sự khéo léo, tinh thần hợp tác và ý thức bảo vệ môi trường.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Mai sáng tạo đồ chơi từ những nguyên vật liệu gần gũi.

Mỗi cô giáo có một hành trình nghề nghiệp với những niềm vui, nỗi vất vả riêng. Nhưng điều níu giữ họ vẫn là tình yêu trẻ, ánh mắt trong veo, tiếng gọi cô thân thương và niềm vui khi chứng kiến các em tiến bộ từng ngày.

Giữ lửa nghề không chỉ là vượt qua nhọc nhằn thường nhật, mà còn là bền bỉ vun đắp yêu thương, gieo những hạt mầm tri thức và nhân cách. Từ những lớp học đầu đời, bằng sự tận tụy thầm lặng của các cô giáo, trẻ được lớn lên trong vòng tay chăm sóc, tự tin khám phá thế giới và sẵn sàng bước vào những chặng đường mới.