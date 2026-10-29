Đưa trò chơi dân gian trở lại sân trường

Tiếng cười nói rộn ràng, những nhóm học sinh hào hứng nhảy dây, đá cầu, chơi các trò chơi tập thể... là hình ảnh quen thuộc trong giờ ra chơi tại Trường THPT Đông Hà. Không còn bó hẹp trong những chiếc điện thoại, khoảng thời gian giải lao trở thành dịp để các em vận động, trò chuyện và kết nối với bạn bè sau những tiết học.

Sân trường THPT Đông Hà vui nhộn giờ ra chơi - Ảnh: T.H

Với học sinh lứa tuổi THPT, điện thoại thông minh mang lại nhiều tiện ích trong học tập và đời sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng thiếu kiểm soát, thiết bị này cũng có thể khiến các em dành quá nhiều thời gian cho màn hình, hạn chế giao tiếp trực tiếp và ít tham gia các hoạt động thể chất. Bởi vậy, việc tổ chức những giờ ra chơi không điện thoại đang trở thành một hướng đi được nhiều trường học quan tâm, nhằm tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cân bằng giữa công nghệ và trải nghiệm thực tế.

Tại Trường THPT Đông Hà, các hoạt động vận động và trò chơi tập thể đã góp phần tạo nên không khí vui tươi trong mỗi giờ giải lao. Những trò chơi quen thuộc như nhảy dây, kéo co, đá cầu hay bóng chuyền không đòi hỏi sự đầu tư cầu kỳ nhưng mang lại lợi ích thiết thực. Học sinh được vận động sau thời gian ngồi học, rèn luyện sự nhanh nhẹn, tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp với những người xung quanh.

Thầy giáo Phạm Xuân Ngọc, giáo viên Trường THPT Đông Hà, cho biết: “Khi tham gia các trò chơi vận động và trò chơi dân gian, học sinh không chỉ được giải trí mà còn có cơ hội tiếp cận, kế thừa những giá trị văn hóa dân tộc một cách tự nhiên. Qua đó, các em rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì, tinh thần đồng đội và ý thức vượt qua khó khăn”.

Điều đáng chú ý là những trò chơi tưởng chừng giản dị lại tạo cơ hội để học sinh học cách giao tiếp, chia sẻ và ứng xử trong tập thể. Khi cùng tham gia một hoạt động, các em phải biết phối hợp, tuân thủ luật chơi, tôn trọng bạn bè và chấp nhận kết quả. Những kỹ năng ấy khó có thể hình thành đầy đủ nếu thời gian giải lao chỉ dành cho việc tương tác với màn hình điện thoại.

Với học sinh, sức hấp dẫn của giờ ra chơi không chỉ nằm ở hoạt động vận động mà còn ở cơ hội được gần gũi bạn bè theo cách tự nhiên nhất. Em Hồ Xuân Tú, lớp 12A2, Trường THPT Đông Hà cho biết: “ Giờ ra chơi không điện thoại em cùng các bạn có thêm khoảng thời gian thư giãn, tham gia hoạt động tập thể sau những tiết học. Những tiếng cười, lời cổ vũ hay những lần phối hợp trong các trò chơi góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp và trong trường”.

Không gian sân trường vì thế trở thành nơi các em được giải tỏa áp lực học tập, rèn luyện thể chất và tích lũy những trải nghiệm ngoài sách vở. Các trò chơi dân gian cũng có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống học đường, giúp học sinh hiểu rằng những giá trị truyền thống vẫn gần gũi, hấp dẫn khi được tổ chức phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu của các em.

Hình thành thói quen sử dụng công nghệ hợp lý

Bóng bàn được các em học sinh tham gia nhiệt tình vào giờ ra chơi - Ảnh: T.H

“Giờ ra chơi không điện thoại” không đơn thuần là hạn chế một thiết bị công nghệ mà hướng đến việc giúp học sinh chủ động lựa chọn cách nghỉ ngơi, giải trí lành mạnh. Trong môi trường học đường, việc giảm thời gian sử dụng điện thoại không cần thiết tạo điều kiện để các em tăng cường giao tiếp trực tiếp, phát triển kỹ năng xã hội và duy trì thói quen vận động.

Đây cũng là cách để học sinh nhận thức rõ hơn rằng công nghệ có thể hỗ trợ học tập, nhưng không thể thay thế hoàn toàn những mối quan hệ, cảm xúc và trải nghiệm được hình thành qua tương tác ngoài đời thực.

Em Lê Trần Nhật Huy, lớp 12D1, Trường THPT Đông Hà cho rằng, việc tham gia các hoạt động trong giờ giải lao giúp học sinh có thêm cơ hội giao lưu, vận động và thư giãn sau giờ học. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho điện thoại, các em có thể tìm thấy niềm vui từ những trò chơi tập thể và những cuộc trò chuyện trực tiếp với bạn bè.

Cùng quan điểm, em Đinh Thanh Thúy, lớp 11C, Trường THPT Đông Hà cho rằng, các hoạt động trong giờ ra chơi mang đến những trải nghiệm gần gũi, giúp học sinh có thêm cơ hội tham gia sinh hoạt tập thể. Từ đó, khoảng thời gian giải lao không chỉ giúp các em nghỉ ngơi mà còn tạo điều kiện để xây dựng những mối quan hệ bạn bè tích cực.

Để hoạt động này phát huy hiệu quả, vai trò định hướng của nhà trường và tổ chức Đoàn là rất quan trọng. Nếu chỉ yêu cầu học sinh không sử dụng điện thoại mà thiếu những hoạt động thay thế hấp dẫn, việc thay đổi thói quen sẽ khó duy trì lâu dài. Ngược lại, khi sân trường có nhiều lựa chọn phù hợp, học sinh sẽ chủ động tham gia và tìm thấy niềm vui trong những hoạt động lành mạnh.

Theo thầy giáo Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Đoàn Trường THPT Đông Hà, việc khuyến khích học sinh tham gia trò chơi dân gian và các hoạt động ngoại khóa là một cách để xây dựng môi trường học đường thân thiện, gần gũi. Thầy cho rằng, nhà trường cần tiếp tục tổ chức những hoạt động đa dạng, phù hợp với sở thích và đặc điểm lứa tuổi, để giờ ra chơi thực sự trở thành khoảng thời gian bổ ích đối với học sinh.

Các trò chơi vận động được nhiều em học sinh lựa chọn trong giờ ra chơi - Ảnh: T.H

Cùng với việc tạo sân chơi, giáo dục ý thức sử dụng điện thoại đúng quy định cũng cần được thực hiện thường xuyên. Từ thực tế tại Trường THPT Đông Hà, có thể thấy, việc xây dựng môi trường học đường tích cực cần bắt đầu từ những hoạt động gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Một giờ ra chơi sôi nổi, một trò chơi dân gian được duy trì hay một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa bạn bè đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt của các em.

“Giờ ra chơi không điện thoại” vì thế không chỉ mang ý nghĩa giảm sự phụ thuộc vào công nghệ mà còn mở ra cơ hội để học sinh trải nghiệm nhiều hơn, vận động nhiều hơn và gắn kết với nhau nhiều hơn. Khi được tổ chức phù hợp, những hoạt động giản dị nơi sân trường sẽ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, kỹ năng sống và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống. Đó cũng là nền tảng để mỗi học sinh biết sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, đồng thời trân trọng những giá trị thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.