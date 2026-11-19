Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu với học sinh (Ảnh THẾ HẢI)

Là nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Siêu Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ, thách thức lớn đối với giáo viên hiện nay là yêu cầu liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng để không bị tụt hậu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi phương thức dạy và học, đòi hỏi giáo viên phải chủ động tìm hiểu, làm chủ công nghệ và vận dụng phù hợp. Bên cạnh đó, những vấn đề của học sinh liên quan công nghệ, mạng xã hội, khủng hoảng tâm lý hay bạo lực học đường không chỉ xuất hiện trong phạm vi trường học mà có thể diễn ra ngoài giờ hành chính, trên không gian mạng... Giáo viên cần dành thêm thời gian trao đổi, tư vấn, phối hợp cha mẹ học sinh tìm cách giải quyết.

Thực tế này đặt ra yêu cầu các trường học cần nâng cao năng lực giảng dạy, đổi mới phương thức quản trị, xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện để giáo viên được chia sẻ khó khăn và giảm công việc không cần thiết.

Tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, ban giám hiệu triển khai giải pháp quản trị thiết thực. Các cuộc họp hội đồng giáo dục định kỳ được chuyển thành những buổi sinh hoạt chuyên môn mở. Giáo viên có cơ hội trao đổi tình huống thực tế, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xây dựng ngân hàng tình huống chung để tháo gỡ vướng mắc trong giảng dạy, giáo dục học sinh.

Đáng chú ý, nhà trường xây dựng hệ sinh thái số Nguyễn Siêu Connect, kết nối nhà trường, giáo viên, học sinh và cha mẹ trên một nền tảng. Thông tin về học tập, rèn luyện của học sinh được cập nhật, công khai trên hệ thống, giúp cha mẹ theo dõi và trao đổi với nhà trường thuận tiện hơn. Những thắc mắc được giải đáp cụ thể, hạn chế việc giáo viên phải xử lý các cuộc trao đổi lặp lại ngoài giờ làm việc. Nguồn dữ liệu cũng giúp nhà trường có thêm căn cứ đánh giá quá trình học tập, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp. Kết quả, chuyển đổi số vừa đáp ứng công tác quản lý, vừa giải phóng thời gian, công sức cho giáo viên để tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn.

Triết lý giáo dục của nhà trường hướng tới phát triển sự tự tin trí tuệ, khả năng tự học và năng lực tự phản tư ở cả giáo viên và học sinh. Sự phối hợp giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên quốc tế tạo môi trường học tập, làm việc cởi mở, giúp giáo viên trong nước nâng cao năng lực và tự tin đảm nhiệm các chương trình quốc tế. Trường trao cơ hội cho đội ngũ quản lý trẻ, thu hút giáo viên thế hệ Gen Z có khả năng thích ứng công nghệ và khuyến khích cựu học sinh du học trở về tạo dựng tập thể sư phạm năng động, có sự hỗ trợ và chia sẻ giữa các thế hệ.

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, trong bối cảnh giáo dục đổi mới mạnh mẽ, người thầy cần hội tụ năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, trình độ ngoại ngữ và am hiểu công nghệ. Tuy nhiên, đạo đức nhà giáo là giá trị cốt lõi không thể thay thế. Công nghệ càng phát triển, những giá trị nhân văn, đạo đức và trách nhiệm của người thầy càng cần được đề cao.