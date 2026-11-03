Đưa an sinh đến gần người dân

Người dân phường Hóa Châu được khám sức khỏe miễn phí.

Gỡ khó về nhà ở

Với ông Nguyễn Viết Bài, người dân tổ dân phố Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu, có được ngôi nhà cao ráo, kiên cố sau nhiều năm thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ là niềm vui lớn của cả gia đình. Làm nghề phụ hồ, công việc bấp bênh, ông Bài cùng vợ xoay xở nuôi sáu người con đang tuổi ăn học và chăm sóc mẹ già 84 tuổi đau ốm. Ngôi nhà cũ xuống cấp, nền thấp, thường xuyên bị ngập khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Được phường kết nối hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình ông vay mượn thêm để nâng nền, xây dựng lại ngôi nhà kiên cố, có nơi tránh trú khi mưa lũ. “Có nhà cửa vững chãi, mẹ già và các con có nơi ở an toàn, tôi cũng yên tâm hơn khi đi làm xa”, ông Bài chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, năm 2026, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án cải thiện nhà ở, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai cho 16 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Đến nay, 6 căn xây mới và 10 căn sửa chữa, gia cố đã hoàn thành, bàn giao cho người dân sử dụng.

Bên cạnh các dự án hỗ trợ nhà ở tại địa phương, nhiều tổ chức, đơn vị cũng huy động nguồn lực chăm lo chỗ ở cho người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, “Mái ấm Công đoàn”, “Mái ấm tình thương”...

Được Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, ước mơ có ngôi nhà riêng của anh Huỳnh Ngọc Dũng, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, đã trở thành hiện thực. Anh Dũng chia sẻ, nhiều năm qua, cả nhà sống chung với bố mẹ trong căn phòng chật hẹp 20m². Thu nhập khoảng 8,2 triệu đồng/tháng của anh phải chật vật trang trải sinh hoạt cho cả gia đình, nên việc tích lũy xây nhà gần như nằm ngoài tầm với. Khoản hỗ trợ từ công đoàn giúp anh có thêm điều kiện xây dựng chỗ ở riêng.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, riêng Tháng Công nhân năm 2026, đơn vị đã trích 205 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác hỗ trợ nhà ở cho người dân được thành phố triển khai bằng nhiều nguồn lực. Năm 2025, Huế hoàn thành mục tiêu xóa 1.170 nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí huy động 103,38 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Sở Nội vụ, đến ngày 16/10/2026, thành phố đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 70 trong tổng số 82 căn nhà được phê duyệt hỗ trợ cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Châu (78 tuổi), ở tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, đã có mặt tại cơ sở 3 của Trạm Y tế phường để tham gia đợt khám sức khỏe miễn phí. Với bà Châu, đây là dịp kiểm tra sức khỏe tổng quát, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc bệnh mà không phải lo chi phí thăm khám. “Trước đây, tôi thường chỉ đi khám khi trong người có biểu hiện bất thường. Được khám sức khỏe định kỳ miễn phí giúp tôi yên tâm hơn, biết tình trạng sức khỏe của mình để chủ động theo dõi, điều trị khi cần thiết”, bà Châu chia sẻ.

Đầu tháng 10/2026, phường Hóa Châu triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí, dự kiến phục vụ hơn 3.700 người thuộc nhóm ưu tiên tại 14 tổ dân phố. Cuối tháng 10, phường tiếp tục mở rộng khám sức khỏe cho người lao động; đồng thời kết hợp hướng dẫn người dân cập nhật, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài.

Cùng thời điểm, tại phường An Cựu, chương trình khám sức khỏe miễn phí cũng được triển khai, trong đó ưu tiên khám trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người mắc bệnh mạn tính.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương nhằm tạo điều kiện để người dân, nhất là các nhóm yếu thế, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Bên cạnh việc rà soát, vận động người dân tham gia, phường chú trọng phối hợp với các cơ sở y tế để bảo đảm chất lượng khám, sàng lọc và theo dõi sức khỏe sau khám, hướng đến duy trì thường xuyên, lâu dài.

Hoạt động này được triển khai theo Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 1/6/2026 của UBND thành phố Huế về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đặt mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời từng bước quản lý sức khỏe thông qua hồ sơ điện tử.

Hiệu quả của các chính sách an sinh không chỉ được đo bằng số người thụ hưởng mà còn ở việc giúp người dân vơi bớt khó khăn, giảm thiểu rủi ro, cải thiện chất lượng sống và có thêm điểm tựa để vươn lên. Đó cũng chính là cách thành phố Huế từng bước cụ thể hóa mục tiêu thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.