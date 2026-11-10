Đồng hành với hội viên

Bà Tiến chia sẻ: "Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã thời gian qua. Sự động viên cả về vật chất và tinh thần là động lực để gia đình tôi nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn".

Cùng với bà Tiến, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ xã Dương Quỳ đã kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ 11 gia đình hội viên khó khăn về gà giống và thức ăn chăn nuôi.

Bà Lự Thị Chương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho hay: "Hỗ trợ cây, con giống chỉ là một trong nhiều hoạt động của hội và các chi hội trong việc đồng hành với gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội Phụ nữ đã phối hợp với Hội Nông dân xã, tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình hội viên tập trung khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai và đặc sản gạo nếp Khẩu Tan Đón, chế biến thành nhiều sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế".

Năm 2023, Tổ liên kết do phụ nữ làm chủ được thành lập với hoạt động sản xuất cốm Khẩu Tan Đón tại thôn Thẳm Dương và thôn Bản Ngoang. Lúc đầu có 7 thành viên, đến nay, Tổ liên kết đã có 35 thành viên trực tiếp chế biến và 275 thành viên liên kết trồng lúa. Sản phẩm làm ra đa dạng, như: cốm, bánh chưng cốm, cơm xôi, gạo nếp và các loại bánh bột khác. Nổi bật, sản phẩm cốm Dương Quỳ và bánh chưng cốm đạt OCOP 3 sao. Sản phẩm trên đã được bán cho nhiều công ty tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ…

Chị La Thị Phượng - Tổ trưởng Tổ liên kết nhẩm tính: So sánh 1 kg cốm có giá bán cao hơn khoảng 60.000 đồng so với 1 kg gạo nếp. Hiện, các thành viên Tổ liên kết trồng hơn 60 ha và khoảng 40 ha của các thành viên liên kết trồng giống nếp Khẩu Tan Đón phục vụ chế biến thành các sản phẩm bán ra thị trường.

“Từ khi tham gia Tổ liên kết, đời sống của hội viên phụ nữ được nâng lên rõ rệt, nhiều hội viên đã trả được nợ ngân hàng và bắt đầu có tích cóp gửi tiết kiệm”, chị Phượng cho hay.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có Tổ liên kết trồng và chế biến măng sạch hữu cơ Dương Quỳ, trong đó có nhiều thành viên do phụ nữ làm chủ. Tổ liên kết mới thành lập từ tháng 9/2025, nhưng cũng đã phát huy hiệu quả kinh tế với những sản phẩm đặc trưng, gồm măng khô, măng nứa, măng Bát độ, măng mai, nhất là sản phẩm măng bói luộc đã đạt OCOP 3 sao.

Hội Phụ nữ xã Dương Quỳ hiện có 13 chi hội với hơn 1.540 hội viên. Công tác hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã được hội đặc biệt quan tâm, triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Hội Phụ nữ xã đã tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị; phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh doanh online, một số hộ tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng homestay… giúp nâng cao đời sống.

Riêng hoạt động kết nối vay vốn ủy thác với tổng dư nợ hơn 19 tỷ đồng, nhiều hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển chăn nuôi và kinh doanh.

Hội Phụ nữ xã phối hợp thực hiện Dự án “Vị thế phụ nữ ngày càng nâng cao trong phát triển kinh tế giai đoạn 2024 - 2027”; tổ chức 3 lớp tập huấn với khoảng 170 học viên về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản gạo nếp, măng Dương Quỳ và xây dựng sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, OCOP; phấn đấu năm 2027 có 2 sản phẩm OCOP là măng Bát độ khô và gạo nếp Dương Quỳ.

Từ hỗ trợ sinh kế cho hội viên khó khăn đến xây dựng các tổ liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, Hội Phụ nữ xã Dương Quỳ đang từng bước khơi dậy nội lực, phát huy tinh thần chủ động vươn lên của phụ nữ. Qua đó, giúp cải thiện đời sống gia đình hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.