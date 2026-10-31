Dò gỡ mìn giữa rừng biên giới

Đối mặt với hiểm nguy

Trời vừa tảng sáng, tại khu vực thi công thuộc thôn Cốc Râm, xã Mường Khương, các đội rà phá bom, mìn, vật nổ của Sư đoàn 316 đã bắt đầu ngày làm việc. Trước giờ thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng kiểm tra máy móc, trang bị; chỉ huy các cấp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng người. 4 đội thi công, mỗi đội gồm các tổ: Phát dọn mặt bằng, đánh dấu tín hiệu, xử lý tín hiệu, cảnh giới, hậu cần và quân y. Ở mỗi vị trí, từng người đều phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Bộ đội Công binh Sư đoàn 316 tiến hành vô hiệu hóa quả mìn dò tìm được.

Tại tổ phát dọn mặt bằng, những người lính công binh sử dụng dao, xẻng, thuốn, kìm, vam tháo mìn cùng các trang bị bảo hộ để làm nhiệm vụ, từng bước làm sạch khu vực được giao. Trung sĩ Dương Văn Quỳnh (Tiểu đội 2, Trung đội Rà phá vật cản, Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 316) tỉ mỉ phát dọn từng khoảng đất. Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự tập trung cao độ. Dưới lớp cỏ, lá cây hay đất đá có thể là một vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Vì thế, mỗi động tác đều phải được thực hiện cẩn trọng, chính xác, không một phút chủ quan.

Cách đó không xa, Hạ sĩ Trần Văn Hòa thuộc tổ đánh dấu tín hiệu đang chăm chú thực hiện nhiệm vụ dò tìm vật nổ. Khi máy dò phát hiện tín hiệu nghi vấn, vị trí lập tức được xác định và đánh dấu để chuyển sang bước xử lý tiếp theo. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng “tít, tít, tít...” từ máy dò có thể khiến nhịp làm việc của cả tổ thay đổi. Công việc xử lý tín hiệu được giao cho những đồng chí có chuyên môn, kinh nghiệm. Sau khi vị trí có tín hiệu được đánh dấu, Trung sĩ Lò Văn Nam cùng đồng đội sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra, xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật.

Đại úy Võ Văn Ngọc, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Công binh 17, người có nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy lực lượng thực hành rà gỡ bom, mìn, vật nổ cho biết: Ngay từ khâu phát dọn mặt bằng, từng động tác đều phải chuẩn xác. Dao phát phải đi song song với mặt đất; các mũi thuốn phải đều nhau, cách nhau khoảng 3cm. Khi phát hiện vật liệu nổ càng phải bình tĩnh, cẩn trọng, từng thao tác xử lý đều cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Với các loại vật nổ phức tạp như một số loại mìn bẫy thì phải tính toán kỹ phương án và tiến hành hủy nổ tại chỗ theo đúng quy định.

Thi công đến đâu sạch đến đó

Sư đoàn 316 đang thực hiện dự án thành phần số 2: Rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2025-2027, trên địa bàn xã Mường Khương và xã Sín Thầu với tổng diện tích được giao là 480ha, trong đó xã Mường Khương 150ha và xã Sín Thầu 330ha. Đây là khu vực không phải bãi mìn (mật độ 4), thuộc rừng loại 1, với độ sâu rà phá 1-3m. Địa hình thi công phức tạp, nhiều vị trí đồi núi cao, độ dốc lớn, có nơi vách đá dựng đứng và nằm gần khu vực biên giới. Các loại vật nổ đa dạng, phân bố ở nhiều địa hình và độ sâu khác nhau, khiến nhiệm vụ của bộ đội càng thêm gian nan.

Những con số thống kê phần nào cho thấy mức độ nguy hiểm của công việc. Tính đến giữa tháng 9-2026, tại Mường Khương, lực lượng công binh Sư đoàn 316 đã dò gỡ hơn 200 viên đạn nhọn và hàng chục quả mìn bộ binh, đạn pháo. Tại Sín Thầu, hơn 440 viên đạn, mìn, lựu đạn các loại đã được cán bộ, chiến sĩ tập kết về vị trí an toàn.

Mỗi vật nổ được phát hiện, thu gom và tiêu hủy đồng nghĩa với một mối hiểm nguy được loại bỏ. Để hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn 316 thường xuyên quán triệt nghiêm các quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về quản lý, thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh; xây dựng lán trại, biển bảng, nơi ăn ở, sinh hoạt và bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Đặc biệt, trước khi tham gia thực hiện dự án, Sư đoàn 316 phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh (Binh chủng Công binh) tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ đội trưởng, nhân viên rà phá bom, mìn, vật nổ cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương; phối hợp làm tốt công tác dân vận tại các thôn, bản, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Giữa núi rừng trên tuyến biên giới, công việc của những người lính công binh diễn ra lặng lẽ, bền bỉ với sự kiên trì, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao nhằm thực hiện mục tiêu thi công đến đâu sạch đến đó, trả lại sự bình yên cho nhân dân.