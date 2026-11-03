Để học sinh dùng AI đúng cách

Từ năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 21 trường có cấp THPT, 17 trường có cấp THCS đăng ký tham gia thí điểm khai thác, ứng dụng AI trong tổ chức dạy học. Đến năm học 2026-2027, hầu hết các trường THCS, THPT đã triển khai ứng dụng AI. Học sinh được thực hành đặt câu lệnh, sử dụng chatbot hỗ trợ học tập, nhận diện hình ảnh, âm thanh và giải quyết các nhiệm vụ gắn với thực tiễn; AI cũng được đưa vào các câu lạc bộ STEM, tin học, Robotics, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các cuộc thi thiết kế sản phẩm. Cùng với việc hướng dẫn học sinh khai thác công cụ, các nhà trường chú trọng cách sử dụng AI trong học tập, tránh để các em phụ thuộc vào lời giải có sẵn, sao chép nội dung mà không tìm hiểu, kiểm chứng.

Giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh THPT

Tại Trường THPT chuyên Chu Văn An, giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng AI để tìm hiểu kiến thức, gợi mở cách giải quyết vấn đề, nhưng không dùng công cụ này làm thay bài tập. Thầy Nguyễn Minh Tú, giáo viên môn Vật lý cho biết: Trong giờ học, tôi hướng dẫn học sinh sử dụng AI để tìm hiểu các hiện tượng vật lý, tham khảo cách giải bài tập. Tuy nhiên, khi AI đưa ra lời giải hoặc giải thích một hiện tượng, học sinh phải đối chiếu với kiến thức đã học, kiểm tra tính chính xác, tự phân tích và giải thích được cách hiểu của mình. Với những nhiệm vụ cần đánh giá quá trình, giáo viên yêu cầu học sinh nộp cách giải, bản nháp hoặc trình bày trực tiếp để làm rõ cách các em tìm hiểu và hoàn thiện sản phẩm.

Cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh cũng đang chủ động sử dụng các công cụ AI như: ChatGPT, Gemini, Claude và những phần mềm tìm kiếm thông minh để hỗ trợ học tập. Em Trần Hải Thanh, lớp 10A8, Trường THPT Bình Gia chia sẻ: Em thường sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, giải thích những vấn đề chưa hiểu trong bài học. Tuy nhiên, em không hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của AI mà còn đối chiếu với kiến thức trên lớp, sách giáo khoa và các nguồn tài liệu khác để kiểm tra độ chính xác.

Để giáo viên có đủ kiến thức, kỹ năng hướng dẫn học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng AI trong quản lý và dạy học. Riêng trong tháng 10/2026, sở tổ chức 2 lớp bồi dưỡng triển khai nội dung giáo dục AI. Qua các lớp tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên được cập nhật kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng AI và cách tổ chức hoạt động học tập có sử dụng công nghệ, đồng thời nắm được những vấn đề cần lưu ý về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và đạo đức khi sử dụng AI.

Ông Hoàng Văn Thao, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để học sinh sử dụng AI đúng cách, nhà trường và giáo viên cần hướng dẫn các em hiểu rõ khả năng, giới hạn của công nghệ, biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm kiến thức, giải quyết nhiệm vụ học tập nhưng không được thay thế quá trình tự đọc, tự suy nghĩ, rèn luyện tư duy của học sinh. Giáo viên cần thiết kế các hoạt động học tập phù hợp, giúp học sinh biết phản biện kết quả do AI cung cấp, sử dụng công nghệ trung thực, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.

Từ việc đưa AI vào các môn học đến hướng dẫn học sinh kiểm chứng thông tin, các nhà trường đang từng bước hình thành cách sử dụng công nghệ phù hợp trong học tập. Giáo viên hướng dẫn, tổ chức nhiệm vụ; học sinh chủ động tìm hiểu, vận dụng kiến thức và tự đánh giá kết quả. AI được sử dụng đúng mục đích sẽ hỗ trợ việc học, thay vì làm thay người học.