Thêm lý do để du khách nán lại Mỹ Sơn

Bên cạnh những ngôi đền tháp nhuốm màu thời gian, hành trình khám phá Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) những ngày này có thêm nhiều điểm dừng chân. Đó là không gian nhạc cụ truyền thống, những khung dệt thổ cẩm, những vật dụng làm gốm được các nghệ nhân mang đến để hướng dẫn du khách trải nghiệm.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức chuỗi hoạt động "Chạm di sản văn hóa Chăm Pa" với mong muốn đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa của người Chăm.

Những nhạc cụ truyền thống của người Chăm trở thành điểm kết nối giữa du khách quốc tế với văn hóa bản địa.

Tại khu vực hồ sen gần nhóm tháp H, du khách có thể tìm hiểu các loại nhạc cụ, thử mặc trang phục truyền thống, giao lưu cùng nghệ nhân. Những điệu múa Chăm vốn được du khách thưởng thức qua các buổi biểu diễn nay trở thành hoạt động mà họ có thể trực tiếp tham gia.

Tendai Moyo, du khách đến từ Zimbabwe, khá thích thú với những trải nghiệm văn hóa tại Mỹ Sơn. Trước chuyến đi, vị khách này chủ yếu tìm hiểu về những công trình kiến trúc cổ. Việc được tiếp xúc với nghệ nhân, tìm hiểu nhạc cụ và các nét văn hóa truyền thống của người Chăm mang đến những trải nghiệm ngoài mong đợi.

"Tôi không chỉ muốn nhìn ngắm những công trình cổ mà còn muốn tìm hiểu về văn hóa, đời sống của cộng đồng đã tạo nên những công trình ấy. Những hoạt động như thế này giúp chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn", Tendai Moyo cho biết.

Bên khung dệt thổ cẩm, du khách có dịp tìm hiểu sự công phu trong từng công đoạn tạo nên một sản phẩm thủ công của người Chăm.

Tại khu vực nhà trưng bày Mỹ Sơn, các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công mang đến cho du khách một cách tiếp cận di sản gần gũi và sinh động hơn.

Thay vì chỉ ngắm nhìn những tấm thổ cẩm hoàn thiện, du khách được hướng dẫn đưa từng sợi chỉ qua khung dệt, tìm hiểu cách tạo nên các hoa văn trên sản phẩm. Với nghề gốm, trải nghiệm tự tay tạo hình từ đất sét giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn sự khéo léo và kiên nhẫn của người thợ.

Isabella, du khách đến từ Ý, cho biết chị đặc biệt quan tâm đến sự kết hợp giữa tham quan kiến trúc và trải nghiệm văn hóa bản địa. Những hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với nghệ nhân cũng khiến chị muốn dành nhiều thời gian hơn tại khu di sản.

“Nếu chỉ tham quan và chụp ảnh, chúng tôi có thể nhanh chóng kết thúc chuyến đi. Nhưng khi có thêm những hoạt động để trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trò chuyện với người bản địa, chúng tôi sẽ muốn ở lại lâu hơn”, Isabella chia sẻ.

Không chỉ ngắm những ngôi đền tháp cổ, du khách đến Mỹ Sơn còn có cơ hội khám phá văn hóa Chăm qua những trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Đáng chú ý, các hoạt động trải nghiệm được bố trí tại nhiều điểm dọc hành trình tham quan. Du khách có thêm những khoảng thời gian dừng chân, nghỉ ngơi, tìm hiểu văn hóa trước khi tiếp tục khám phá các nhóm đền tháp.

Việc làm mới sản phẩm du lịch xuất phát từ một thực tế tại Mỹ Sơn lâu nay: dù có sức hút của một di sản văn hóa thế giới, phần lớn du khách chỉ dành vài giờ tham quan, mức chi tiêu tại khu di sản còn hạn chế.

Bên cạnh thế mạnh về kiến trúc, lịch sử, Mỹ Sơn đang tìm cách khai thác những giá trị văn hóa phi vật thể để tạo thêm lý do cho du khách nán lại.

Muốn giữ chân khách, phải giữ được bản sắc

Bà Văn Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn chia sẻ điểm mới của chuỗi hoạt động lần này là tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia, tương tác với di sản thay vì chỉ đứng xem.

"Chúng tôi mong muốn du khách đến đây không chỉ đơn thuần tham quan các khu đền tháp mà còn được trải nghiệm, cảm nhận văn hóa Chăm", bà Tú nói.

Bà Văn Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, chia sẻ về việc đưa các giá trị văn hóa Chăm vào hành trình tham quan, tạo thêm sức hút cho Mỹ Sơn.

Trong quá trình xây dựng chương trình, ban quản lý đã kết nối với các nghệ nhân người Chăm để cùng xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động. Việc này vừa giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Chăm, vừa góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo bà Tú, những sản phẩm trải nghiệm không gian nhạc cụ, dệt thổ cẩm Chăm thời gian qua nhận được sự hưởng ứng của du khách. Khi trực tiếp tiếp xúc với các sản phẩm văn hóa, du khách có thể hiểu thêm nhiều điều mà một chuyến tham quan đền tháp đơn thuần khó mang lại.

Tuy nhiên, để những hoạt động trải nghiệm trở thành sản phẩm du lịch thường xuyên, Mỹ Sơn còn phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có việc kết nối lâu dài với đội ngũ nghệ nhân, bố trí không gian thực hành nghề và xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm du khách.

Bên cạnh sức hút của những ngôi đền tháp cổ, Mỹ Sơn đang tìm cách giữ chân du khách bằng những giá trị văn hóa vẫn hiện diện trong đời sống của cộng đồng người Chăm.

Một thách thức khác là làm sao để các hoạt động đủ hấp dẫn với du khách nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Chăm. Bởi mỗi điệu múa, loại nhạc cụ hay hoa văn trên tấm thổ cẩm đều gắn với những câu chuyện về đời sống, phong tục, tín ngưỡng của cộng đồng.

Sự tham gia của các nghệ nhân vì thế không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của khách mà còn có ý nghĩa trong việc truyền dạy, gìn giữ những nghề truyền thống.

Trong khi việc tìm người trẻ kế tục một số nghề thủ công truyền thống gặp khó khăn, phát triển du lịch cũng là một hướng để tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập và không gian thực hành nghề cho cộng đồng người Chăm.

Bài toán đặt ra với Mỹ Sơn không chỉ là kéo dài thêm vài giờ tham quan của du khách, tăng mức chi tiêu tại khu di sản, mà còn làm thế nào để những người đang gìn giữ văn hóa Chăm có thể gắn bó lâu dài với công việc của mình.

Để những trải nghiệm như dệt thổ cẩm, làm gốm, chơi nhạc cụ Chăm không chỉ xuất hiện vào những dịp lễ hội mà từng bước trở thành một phần thường xuyên trong hành trình khám phá Mỹ Sơn.

Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Nằm tại xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, Khu đền tháp Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng quan trọng của Vương quốc Chăm Pa. Các công trình kiến trúc tại đây được xây dựng trong khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ XIII, mang nhiều giá trị đặc sắc về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và tín ngưỡng. Tháng 12/1999, Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bên cạnh hệ thống đền tháp cổ, âm nhạc, nghệ thuật múa và nghề thủ công truyền thống của người Chăm là những chất liệu để Mỹ Sơn phát triển du lịch văn hóa.

Nằm giữa thung lũng được bao quanh bởi núi đồi, Mỹ Sơn lưu giữ những dấu tích kiến trúc, nghệ thuật và tín ngưỡng của vương quốc Chăm Pa xưa.