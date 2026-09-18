Tác giả: Tiến sĩ Tâm lý học Jean M. Twenge/Alpha Books & NXB Công Thương

iGen - Thế hệ Smartphone

Cuốn sách phân tích iGen, thế hệ lớn lên cùng smartphone và mạng xã hội, lý giải vì sao họ dễ lo âu, trầm cảm và cô đơn hơn các thế hệ trước. Sách cũng chỉ ra những thay đổi trong cách iGen giao tiếp, yêu đương, làm việc và nhìn nhận cuộc sống, qua đó giúp các thế hệ khác hiểu hơn về họ.

Cuộc chiến đặt tên cho thế hệ sau Millennials

Thế hệ sau Millennial từng được đề xuất những cái tên như Gen Z, Homelander hay Founder, nhưng iGen được đánh giá là phù hợp hơn với trải nghiệm của họ.

Không phải Gen Z, iGen mới là tên gọi được đánh giá cao dành cho thế hệ sau Millennials, nhấn mạnh sự khác biệt với thế hệ trước và trải nghiệm lớn lên cùng công nghệ. Ảnh minh họa: Rednote.

Về tên gọi, iGen rất ngắn gọn, bao quát và tương đối trung lập. Ít nhất có một tác giả đã nhận xét tên gọi iGen là “nhạt nhẽo”, nhưng thật ra thế lại hay. Một danh hiệu cho cả một thế hệ cần có đủ tính phổ quát để bao hàm được một tập hợp lớn người và cần có đủ tính trung lập để được chính thế hệ ấy cùng các thế hệ đi trước chấp nhận. Nó cũng cần bao hàm được ít nhiều những trải nghiệm của thế hệ ấy, và đối với iGen, internet và điện thoại thông minh cho đến nay đã định hình nên nhiều trải nghiệm của họ. Tờ tạp chí trứ danh AdvertisingAge đã khen iGen là cái tên hay nhất cho thế hệ sau Millennial.

“Chúng tôi cho rằng đây là cái tên phù hợp nhất và sẽ là trực quan nhất trong việc thấu hiểu thế hệ này,” Matt Carmichael, giám đốc chiến lược dữ liệu của AdvertisingAge, đã chia sẻ trên tờ USA Today như vậy.

Một cái tên khác được đề xuất cho thế hệ này là Generation Z (Gen Z). Tuy nhiên, danh hiệu này chỉ hợp lý nếu thế hệ liền trước họ mang tên Generation Y (Gen Y), nhưng bây giờ, hiếm ai còn sử dụng thuật ngữ Generation Y nữa vì thuật ngữ Millennial đã thắng thế. Nghĩa là thuật ngữ Generation Z đã chết yểu, chưa kể đến chuyện người trẻ không hề muốn được đặt tên dựa theo thế hệ đi trước. Vì lẽ ấy mà cái tên Baby Busters chưa bao giờ được Generation X đón nhận, và cái tên Generation Y tuyệt nhiên không được Millennial ưa dùng. Generation Z là cái tên phái sinh, và những danh hiệu thế hệ được ưa chuộng thì bao giờ cũng phải độc đáo.

Neil Howe - tác giả từng đặt ra thuật ngữ Millennial cùng với tác giả William Strauss quá cố - đã đề xuất gọi thế hệ tiếp theo là Homelander, dựa trên việc họ lớn lên trong thời kỳ an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu. Tôi không tin trên đời lại có thế hệ nào muốn được đặt tên dựa theo một cơ quan chính phủ lúc nào cũng bắt người ta phải tháo giày tại sân bay. Howe cũng cho rằng thế hệ liền sau Millennial bắt đầu ở lứa người sinh năm 2005, điều này xem chừng bất hợp lý nếu xét đến tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ và sự chuyển dịch đột ngột trong việc sử dụng thời gian và đặc điểm tính cách của thanh thiếu niên bắt đầu từ khoảng năm 2011. Các tên gọi khác cũng được đề xuất. Năm 2015, thanh thiếu niên được MTV khảo sát đã chọn Founder (người sáng lập) làm tên gọi được thế hệ yêu thích. Nhưng sáng lập cái gì?

Theo tôi biết, tôi là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ iGen, và đã giới thiệu nó ở ấn bản đầu tiên của cuốn sách Generation Me của tôi xuất bản hồi tháng 4 năm 2006. Tôi đã sử dụng thuật ngữ iGen để nói về thế hệ hậu Millennial được một thời gian; năm 2010, tôi đặt tên cho doanh nghiệp diễn thuyết và tư vấn của mình là iGen Consulting.