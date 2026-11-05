“Con đường tơ lụa” hút khách ở Tri Tôn

Do địa hình đặc thù, con đường nông thôn quanh co, uốn lượn giữa những cánh đồng, tạo nên khung cảnh đẹp mắt khi nhìn từ trên cao. Nơi đây được nhiều người ví von là “Con đường tơ lụa” của vùng Bảy Núi.

Con đường dài khoảng 10km, rộng khoảng 3m, bắt đầu từ đường 30/4 và kéo dài đến gần hồ Soài Chek.

Hai bên đường là những ruộng lúa, rẫy màu của người dân. Khung cảnh nơi đây đẹp nhất vào mùa lúa xanh mơn mởn hoặc khi những cánh đồng chuyển sang sắc vàng óng ả.

Không chỉ phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản hằng ngày của người dân, con đường còn thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm, khám phá và chụp ảnh.