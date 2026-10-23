Áp lực công việc là trạng thái căng thẳng về tinh thần và thể chất do những yêu cầu, đòi hỏi của công việc gây ra. Nó phản ánh thực tế khốc liệt của môi trường kinh doanh hiện đại và là điểm giao thoa lợi ích giữa hai bên: Nhà tuyển dụng và ứng viên.

Thách thức đặt ra của nhà tuyển dụng

Về phía nhà tuyển dụng, đây là tiêu chí xuất phát từ những nhu cầu thực tế trong vận hành doanh nghiệp.

Áp lực công việc là trạng thái căng thẳng về tinh thần và thể chất do những yêu cầu, đòi hỏi của công việc gây ra. Ảnh: Internet

Do đặc điểm thị trường ngày nay thường biến động, sự thay đổi diễn ra với tốc độ nhanh, quy mô lớn và liên tục, khó dự báo trước, đôi khi phức tạp và mơ hồ. Doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực gắt gao về thời gian, về khối lượng công việc và những thay đổi đột xuất từ khách hàng hoặc thị trường.

Việc sàng lọc ngay từ cửa ngõ này giúp nhà tuyển dụng loại bỏ ngay những ứng viên dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn ban đầu. Bởi người chịu được áp lực sẽ giữ được sự bình tĩnh để giải quyết vấn đề thay vì hoảng loạn, đổ lỗi, trì hoãn, và lan tỏa năng lượng tiêu cực cho người xung quanh.

Nhiều doanh nghiệp - nhất là các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi nghiệp hoặc đang trong giai đọạn tăng trưởng – cần tối ưu hóa bộ máy, thường yêu cầu một nhân sự kiêm nhiệm nhiều việc, thay vì để nhân viên vào làm rồi vỡ mộng và sốc tâm lý, nhà tuyển dụng đưa điều kiện này ra như một hồi chuông báo trước.

Tuy nhiên cũng không loại trừ, đây là cách nói tránh kiểu thường xuyên tăng ca, làm việc ngoài mô tả, sếp giao việc đột xuất… Họ gói gọn lại thành cụm từ “Chịu được áp lực công việc".

Chiến lược chứng minh năng lực của ứng viên

Về phía ứng viên. Nắm bắt tâm lý này của nhà tuyển dụng, ứng viên cũng chơi cùng một luật chơi tín hiệu, xem đây là chiến lược chứng minh năng lực của mình.

Lời cam kết “Chịu được áp lực công việc” khẳng định sự trưởng thành, thể hiện sự chuyên nghiệp và thực tế. Khi ghi "có khả năng chịu áp lực cao", đồng nghĩa với việc ứng viên gửi đi thông điệp rằng họ biết cách quản lý cảm xúc, sắp xếp ưu tiên và hoàn thành nhiệm vụ ngay cả trong giai đoạn nước rút, thể hiện thái độ sẵn sàng đón nhận thử thách.

Khẳng định “Chịu được áp lực công việc” là thông điệp đáp ứng kỳ vọng tìm kiếm của nhà tuyển dụng. Đồng thời tăng tính cạnh tranh cho hồ sơ, giúp hồ sơ dễ vượt qua vòng sàng lọc hơn.

Chịu được áp lực công việc” là thông điệp đáp ứng kỳ vọng tìm kiếm của nhà tuyển dụng. Ảnh : Internet

Tất nhiên đây chỉ là “trò chơi” tín hiệu của ứng viên đưa ra trên giấy trắng mực đen. Thực tế sau đó có thể là một câu chuyện khác. Nhưng dù sao “Chịu được áp lực công việc” cũng là câu thần chú có sức mạnh vô biên, cũng cố niềm tin ngút ngàn cho nhà tuyển dụng trong cái buổi ban đầu.