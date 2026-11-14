Chỉ còn cuộc đua song mã

Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng đã "hoàn thành nhiệm vụ" dịp FIFA Days tháng 11.

Lượt trận thứ 2: U.23 Qatar khẳng định sức mạnh, U.23 Việt Nam nhọc nhằn vượt khó

U.23 Thái Lan đã không thể tạo nên bất ngờ trước U.23 Qatar khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu. Ngay phút thứ 8, đội trưởng Yamaan Jarrar đột phá tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số. Chỉ 10 phút sau, từ quả phạt góc bên cánh phải, Jad Bassem Elsayed Saleh thoải mái đánh đầu nhân đôi cách biệt. Dù rất nỗ lực dâng cao đội hình trong hiệp hai và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+3 nhờ quả penalty của Phongsakorn Sangkasopha, "Voi chiến" vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 1-2. Với 2 trận toàn thua, U.23 Thái Lan chính thức bị gạt tên khỏi cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, đối đầu với chủ nhà U.23 Việt Nam. U.23 Singapore tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự số đông "dựng xe bus nhiều tầng" tương tự cách họ từng cầm hòa U.23 Qatar ở lượt trận đầu. Trận đấu diễn ra hoàn toàn một chiều với sức ép lớn từ phía U.23 Việt Nam. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm từ các pha chồng biên và bóng bổng của Long Vũ, Văn Thuận, Tuấn Khải hay cú sút dội xà ngang của Williams Minh Hoàng trong hiệp 1, phải chờ đến phút 70, thế bế tắc mới được phá vỡ. Từ tình huống lộn xộn sau pha dứt điểm của đồng đội, Nguyễn Bảo Long đã có pha giật gót ngẫu hứng đầy tinh tế, ấn định chiến thắng 1-0 quý giá cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U.23 Việt Nam hướng tới mục tiêu toàn thắng tại giải VTV Gia Lai 2026.

Tổn thất và bài toán nhân sự của U.23 Việt Nam

Bước vào trận "chung kết" với U.23 Qatar, HLV Đinh Hồng Vinh đang phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng nan giải. Ngay sau chiến thắng trước Singapore, U.23 Việt Nam bất ngờ nhận tin không vui khi có tới 4 cầu thủ phải chia tay đội tuyển để trở về CLB chủ quản chuẩn bị cho nhiệm vụ tại V.League và cúp châu Á.

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của hai gương mặt Việt kiều nhận được nhiều kỳ vọng. Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa), tiền đạo nhỏ con nhưng giàu tốc độ, người vừa có màn trình diễn rất năng nổ khi vào sân thay người ở trận gặp U.23 Singapore và suýt ghi bàn nếu cú đá ở phút 61 không tìm đến cột dọc. Williams Minh Hoàng, cầu thủ sở hữu khả năng không chiến tốt và cú sút dội xà ngang đáng tiếc trong hiệp 1 trận đấu trước. Bên cạnh đó, hai nội binh quan trọng là Đức Phú và Đinh Quang Kiệt cũng rời đội để hội quân cùng CLB, để lại khoảng trống không nhỏ nơi hàng phòng ngự.

Việc thiếu vắng 4 trụ cột, đặc biệt là sự rời đi của Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng, khiến lực lượng hàng công U.23 Việt Nam bị sứt mẻ nghiêm trọng. HLV Đinh Hồng Vinh giờ đây chỉ còn lại 3 sự lựa chọn trên hàng tiền đạo gồm Minh Tâm, Gia Bảo và Hoàng Anh.

U.23 Việt Nam và giải pháp nào cho trận chung kết?

Hiệu suất ghi bàn và chiều sâu đội hình đang là thách thức lớn khi U.23 Việt Nam phải chạm trán một U.23 Qatar vô cùng già dặn, kỷ luật và sở hữu thể hình lẫn thể lực vượt trội.

Để giải bài toán khuyết nhân sự và hướng tới kết quả thuận lợi (chỉ cần hòa là chính thức đăng quang ngôi vô địch nhờ lợi thế 6 điểm sau 2 trận toàn thắng), ban huấn luyện U.23 Việt Nam có thể cân nhắc các giải pháp.

Với nhân sự còn lại, HLV Đinh Hồng Vinh cần đặt niềm tin vào sự sắc bén của Gia Bảo, sự càn lướt của Minh Tâm trên hàng công, kết hợp với nguồn năng lượng từ các tiền vệ đang có phong độ cao như người hùng Bảo Long. Bên cạnh đó, thay vì dồn ép toàn lực dễ dính đòn hồi mã thương, U.23 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, bịt kín các khoảng trống ở trung lộ và hai biên, nơi U.23 Qatar thường tận dụng lợi thế thể hình để không chiến (như bàn thắng vào lưới Thái Lan) đồng thời tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh để gây sức ép ngược lại, buộc hàng thủ Qatar phải thận trọng và giảm bớt sức ép bên phần sân nhà.

Dù gặp khó khăn lớn về nhân sự, với tinh thần hưng phấn cùng điểm tựa sân nhà, U.23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một kết quả thuận lợi, khép lại giải đấu giao hữu quốc tế VTV Gia Lai 2026 với thành tích toàn thắng và chiếc cúp vô địch tặng khán giả nhà.