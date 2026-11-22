"CZ" Triệu Trường Bằng chính thức nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance (Ảnh: NBD)

Truyền thông Mỹ cùng ngày đưa tin, Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao, hay "CZ") đã tuyên bố từ chức, nói rằng đây là một bước đi đúng đắn và ông sẽ chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Richard Teng, giám đốc thị trường của Binance, sẽ kế nhiệm ông làm CEO mới của Binance.

Triệu Trường Bằng cũng tuyên bố đảm bảo tiền của khách hàng được an toàn và thỏa thuận đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ không đề cập đến việc chiếm dụng tiền hoặc thao túng thị trường.

Tuy nhiên, Binance cho biết cựu CEO Triệu Trường Bằng vẫn là cổ đông lớn của Công ty Binance.

Giám đốc điều hành mới của Binance, Richard Teng, nói ông muốn người dùng Binance cảm thấy yên tâm về vấn đề tài chính và sự an toàn của bản thân họ. Ông thêm rằng Binance hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết và đang tập trung vào việc hợp tác với các cơ quan quản lý.

Cùng thời điểm, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng Binance đã nhận tội và đồng ý trả hơn 4 tỉ USD tiền phạt cho chính quyền.

Sau khi tin tức trên được công bố, Binance Coin đã giảm gần 6%. Giá bitcoin đã giảm gần 2% trong 24 giờ và ở mức 36.800 USD.

Giá trị của Binance Coin rớt giá mạnh sau khi Triệu Trường Bằng từ chức (Ảnh: NBD)

Vào đầu tháng 6 năm nay, Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mỹ đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, và người sáng lập Triệu Trường Bằng vì vi phạm luật chứng khoán liên bang của Mỹ, cho rằng Binance và ông Triệu vận hành một “mạng lưới lừa đảo”. Ngày hôm sau, SEC đã đệ đơn kiện Coinbase, nền tảng tiền mã hoá lớn nhất ở Mỹ.

Thông tin công khai cho thấy Binance là sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 100 loại tiền mã hoá. Vào tháng 4/2018, Binance đã thu hút 6 triệu người dùng, trở thành sàn giao dịch tiền mã hoá nhất thế giới.

Triệu Trường Bằng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong "vòng tròn tiền tệ". Ông sinh ra ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô năm 1967 và là một doanh nhân người Trung quốc tịch Canada. Vào cuối năm 2021, trong bối cảnh bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác tăng vọt, ông trở thành người Trung Quốc giàu nhất thế giới với tài sản ròng 94,1 tỉ USD (khoảng 634,8 tỉ NDT), đồng thời lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới và trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Theo National Business Daily

https://www.nbd.com.cn/articles/2023-11-22/3125751.html