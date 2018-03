'Biệt phủ' xây dựng trái phép ngoài đê biển ở Hải Phòng: Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế

Trong số 3 biệt phủ xây dựng trái phép xâm phạm hành lang đê biển ở Hải Phòng, 1 biệt phủ đang được chính quyền xem xét hướng xử lý, 2 biệt phủ còn lại chủ hộ sẽ phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Video: Cận cảnh ‘biệt phủ’ xây dựng không phép ngoài đê biển 1 ở Hải Phòng

Liên quan những "biệt phủ" xây dựng trái phép xâm phạm hành lang đê biển ở Hải Phòng, ngày 31/3, trả lời PV VTC News, ông Lê Lương – Chủ tịch UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, UBND TP Hải Phòng đang giao các sở và chính quyền quận Dương Kinh tham mưu, đề xuất hướng xử lý.

Theo đó, sau khi UBND quận Dương Kinh có báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng về việc xử lý vi phạm xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ đê của hộ gia đình ông Trần Văn Thức tại Km 7+715, tuyến đê biển 1 (qua địa bàn phường Hải Thành), UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và UBND quận Dương Kinh kiểm tra, tham mưu đề xuất hướng xử lý.

Ngôi "biệt phủ" được xây dựng hoành tráng tại khu vực hành lang sát chân đê biển 1 quốc gia.

Không để công trình tồn tại

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng tại Công văn số 8780 ngày 8/12/2017 về việc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Báo VTC News về ngôi biệt thự 3 tầng nằm chình ình ngay sát chân đê tại khu vực hành lang đê biển 1 quốc gia, UBND quận Dương Kinh tổ chức cuộc họp mời đại diện các sở, ngành liên quan để tham vấn ý kiến về việc xử lý đối với công trình vi phạm trên.

Tại buổi họp này, các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương đã làm rõ nguồn gốc đất đai và những vi phạm có tính chất hệ thống suốt thời gian dài từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

Sau buổi họp, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh kết luận: “Gia đình ông Trần Văn Thức xây dựng công trình từ năm 2011 tại Km7+715 tuyến đê biển 1 qua địa bàn phường Hải Thành là vi phạm các quy định của pháp luật. UBND quận đã chỉ đạo UBND phường xử lý vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, UBND phường Hải Thành thực hiện chỉ đạo chưa cương quyết và chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến công trình hoàn thiện và tồn tại đến nay. Ngoài trách nhiệm chính của UBND phường Hải Thành còn có phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và đê điều” – báo cáo của UBND quận Dương Kinh nêu rõ.

Ngôi "biệt phủ" nằm sát đê biển 1 quốc gia, cách trụ sở UBND phường Hải Thành, quận Dương Kinh khoảng hơn 1 km.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh giao UBND phường Hải Thành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, xây dựng công trình để xảy ra vi phạm.

Trên cơ sở đánh giá thực tế và mức độ vi phạm có tính chất phức tạp (quy mô công trình trên diện tích mặt bằng xây dựng 150m2 nhà ở 2 tầng, 1 lầu kiểu dáng biệt thự), căn cứ các quy định của pháp luật là không để công trình tồn tại.

“Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định tình hình chính trị trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi của công dân, đồng thời để đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND quận Dương Kinh đề nghị UBND Thành phố cho ý kiến chỉ đạo, UBND quận sẽ xây dựng kế hoạch nghiêm túc thực hiện” – UBND quận Dương Kinh đề nghị.

Không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế

Ngoài "biết phủ" xây dựng trái phép tại hành lang đê biển 1 quốc gia ở Dương Kinh, 2 'biệt phủ' xây dựng trái phép vi phạm hành lang an toàn đê tả sông Văn Úc (qua địa bàn huyện An Lão, TP Hải Phòng) cũng trong tình trạng tương tự.

Ngày 28/3, PV VTC News đã có buổi làm việc với đại diện UBND huyện An Lão về hướng xử lý đối với 2 "biệt phủ" này.

Theo đó, sau khi Báo VTC News phản ánh, thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, ngày 11 và 15/1/2018, UBND huyện An Lão chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các hạng mục vi phạm tại hộ ông Nguyễn Bá Dũng (xã Tân Viên, huyện An Lão) và hộ ông Nguyễn Văn Chính (xã Quang Trung, huyện An Lão).

Cụ thể, đối với công trình hộ ông Nguyễn Bá Dũng, tổng số có 10 hạng mục công trình nhưng tất cả đều không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2009, UBND huyện An Lão đã xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với hộ ông Nguyễn Bá Dũng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quyết định không nêu biện pháp khắc phục hậu quả. Đến nay công trình vẫn tồn tại, sử dụng.

"Gia Trại Tân Viên" được xây dựng trong hành lang đê điều, hành lang thoát lũ của sông Văn Úc - một nhánh thuộc hệ thống sông Thái Bình.

Tương tự, hộ ông ông Nguyễn Văn Chính (xã Quang Trung, huyện An Lão) mở bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổng số có 10 hạng mục công trình nhưng tất cả đều không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong 2 lần (năm 2009 và 2013), UBND huyện An Lão ra quyết định xử lý vi phạm về lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với công trình này, với số tiền 53 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công nhưng chủ công trình vẫn hoàn thiện, đến nay đang tồn tại và sử dụng.

Đại diện UBND huyện An Lão cho biết, sau khi làm rõ nguồn gốc đất đai và những vi phạm của 2 hộ gia đình nêu trên, UBND huyện An Lão yêu cầu chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Sau 1/4/2018, nếu chủ 2 công trình nêu trên không tự giác tháo dỡ, UBND huyện An Lão sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, xây dựng kế hoạch, phương án cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ liên quan buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm đối với 2 "biệt phủ" nêu trên, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đức Thọ - Bí thư Huyện ủy An Lão cho biết, sau khi cơ quan chức năng làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, Huyện ủy An Lão sẽ có ý kiến chỉ đạo, kiểm điểm, xử lý đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Khang