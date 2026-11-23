Một trường hợp chủ nhà mặt tiền ở Đà Nẵng đặt bảng cản trở việc đậu, đỗ ô-tô trước nhà.

- Đường cấm đỗ xe ô-tô thì nói làm gì, ngay cả đường không có biển cấm đỗ xe, lại không nhiều xe đang đỗ nhưng cũng khó tìm được vị trí đỗ xe đó NXD.

- Sao kỳ vậy Tư Chợ Hàn ?

- Bởi nhiều chủ nhà ở mặt tiền đã dựng bảng, đặt tảng đá, để thùng xốp, bàn ghế, xe đạp, máy… trên lòng đường trước nhà họ để không cho đỗ ô-tô đó NXD. Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNGT.

- Làm vậy là không đúng nhưng có lẽ một số chủ nhà mặt tiền bức xúc trước hành vi của một số người thiếu ý thức trong việc đậu, đỗ xe ô-tô che chắn hết lối ra, vào nhà ở hoặc đậu, đỗ trong thời gian quá dài nhưng không rời đi đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc, buôn bán, kinh doanh…

- Cho nên trong thời gian qua đã xảy ra không ít trường hợp lời qua tiếng lại, mâu thuẫn, va chạm giữa người đỗ xe ô-tô và một số chủ nhà mặt tiền, thậm chí có trường hợp chủ nhà mặt tiền đã đổ rác trên xe hay làm hư hỏng xe đậu, đỗ trước nhà họ gây phản cảm.

- Theo NXD, để xử lý triệt để tình trạng nói trên thì người lái xe con cần đậu, đỗ xe ô-tô sao cho phù hợp đối với các tuyến đường không cấm đỗ, nhất là chú ý chừa lối ra, vào cho chủ nhà mặt tiền, nên để lại số điện thoại trên xe sau khi đỗ xe để chủ nhà tiện liên lạc. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân không đặt, để đồ vật ra lòng đường để gây cản trở việc đỗ xe ô-tô, nhất là xử phạt đối với các trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn xem thường. Về lâu về dài, trong điều kiện không thể xây dựng thêm nhiều tuyến đường mới ở khu vực trung tâm TP, cần quy hoạch đầu tư xây dựng thêm các bãi đậu, đỗ xe ô-tô nhằm đáp ứng nhu cầu đậu, đỗ xe con ngày càng tăng của xã hội.