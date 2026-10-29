Nghe dân, hiểu dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân. Thấu triệt tư tưởng đó, HÐND phường Bạc Liêu xây dựng và triển khai mô hình “Ðại biểu HÐND cùng dân trò chuyện”.

Khác biệt lớn nhất của mô hình này so với các buổi tiếp xúc cử tri truyền thống là sự xoá bỏ khoảng cách cứng nhắc của các cuộc họp hình thức. Những "cuộc trò chuyện" được tổ chức linh hoạt tại điểm sinh hoạt khóm, nhà dân, hoặc quán cà phê, với quy mô nhỏ gọn từ 10-30 người. Phương châm hoạt động được đặt ra rõ ràng: lắng nghe là trọng tâm; trao đổi trò chuyện là phương thức; thúc đẩy giải quyết là mục tiêu; theo dõi, phản hồi là trách nhiệm.

Tại mỗi buổi trò chuyện, cử tri được tự do phản ánh, hiến kế về mọi mặt đời sống xã hội như: hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường, đất đai, trật tự đô thị, an ninh trật tự, cải cách hành chính... Ðại biểu HÐND đóng vai trò là người lắng nghe trên tinh thần cầu thị, "nghe nhiều hơn nói", tập trung tìm hiểu vụ việc và mong muốn chính đáng của người dân.

Ðại diện Tổ Ðại biểu số 1, HÐND phường Bạc Liêu, tiếp thu ý kiến của cử tri Khóm 1.

Kết quả bước đầu

Triển khai thí điểm đợt 1 tại 18 khóm trên địa bàn phường Bạc Liêu, mô hình thu hút sự tham gia tích cực và đánh giá cao của đông đảo cử tri. Không khí cởi mở, chân tình giúp người dân mạnh dạn bày tỏ những bức xúc, khó khăn, vướng mắc bấy lâu trong đời sống dân sinh.

Theo đó, nhiều cử tri mong muốn các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, hệ thống thoát nước để người dân an tâm lao động, sản xuất. Ðặc biệt, khi tết Nguyên đán 2027 đang đến gần, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tệ nạn xã hội và trộm cắp, nhiều cử tri đề xuất thành lập thêm các tổ an ninh trật tự tự quản tại cộng đồng để giữ gìn bình yên khu dân cư. Bên cạnh đó, các giải pháp về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khóm cũng được đưa ra thảo luận sôi nổi...

Cử tri Khóm 10 đề xuất thành lập tổ an ninh trật tự tự quản với sự tham gia của người dân, nhằm tăng cường bảo đảm an ninh tại cơ sở.

Chia sẻ về ý nghĩa và hiệu quả bước đầu, ông Phạm Minh Thành, Phó Chủ tịch HÐND phường Bạc Liêu, đánh giá: "Mô hình "Ðại biểu HÐND cùng dân trò chuyện" ra đời nhằm giúp đại biểu sâu sát hơn với thực tế đời sống người dân. Qua đợt triển khai thí điểm, chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, cùng những ý kiến đóng góp chân thành, sát sườn của cử tri. Mô hình mới này tạo ra không gian dân chủ thực chất, giúp đại biểu nắm bắt chính xác những điểm nghẽn ở cơ sở, từ đó đôn đốc cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương".

Những đánh giá chân thực từ chính quyền được minh chứng rõ nét qua tiếng nói của người dân trực tiếp tham gia mô hình. Ông Hà Văn Thông (cử tri Khóm 10) chia sẻ: Chúng tôi rất hoan nghênh cách làm mới này của HÐND phường Bạc Liêu. Thay vì phải ngồi nghe báo cáo dài dòng, chúng tôi được trực tiếp trò chuyện, giãi bày những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề trong đời sống với các đại biểu. Cảm giác đại biểu gần gũi lắng nghe, thấu hiểu làm chúng tôi rất yên tâm và phấn khởi".

Chung niềm tin tưởng, bà Trịnh Thị Bình (cử tri Khóm 8) bộc bạch: "Qua các buổi trò chuyện cởi mở như thế này, chúng tôi mạnh dạn kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực. Hy vọng mô hình ý nghĩa này sẽ được duy trì thường xuyên để tiếng nói của người dân luôn được thấu hiểu và giải quyết kịp thời".

Ðông đảo cử tri Khóm 17 và Khóm 18 tham gia buổi trò chuyện với đại biểu dân cử của phường.

Bên cạnh kết quả tích cực bước đầu, qua quá trình triển khai thí điểm đợt 1, Thường trực HÐND phường Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để các đợt tiếp theo đạt chất lượng cao hơn. Cụ thể, về công tác chuẩn bị và phối hợp, một số tổ đại biểu còn lúng túng trong việc lựa chọn không gian hoặc thời gian tổ chức sao cho thu hút được đông đảo người dân; sự phối hợp giữa ban nhân dân khóm và tổ đại biểu cần nhịp nhàng hơn trong việc thông tin trước nội dung trọng tâm để cử tri chủ động chuẩn bị ý kiến sát thực...

Với tinh thần vừa làm, vừa hoàn thiện, tin rằng thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục lan toả sâu rộng hơn nữa, thực sự là nhịp cầu nối vững chắc giữa ý Ðảng và lòng dân, góp phần xây dựng phường Bạc Liêu ngày càng phát triển bền vững.