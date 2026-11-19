Cô giáo Đinh Thị Khuyến và học trò tham dự cuộc thi giao lưu Tiếng Anh

Sinh năm 1995 tại xã Cao Lộc, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, năm 2020 cô Đinh Thị Khuyến về nhận công tác tại Trường PTDTBT TH&THCS Công Sơn. Đây là ngôi trường vùng cao còn nhiều khó khăn, phần lớn học sinh là người dân tộc Dao. Những ngày đầu đứng lớp, điều khiến cô trăn trở nhất là khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh. Do sinh sống trong môi trường giao tiếp chủ yếu bằng tiếng dân tộc, nhiều em còn hạn chế trong sử dụng tiếng phổ thông, nhất là kỹ năng nghe, nói. Bên cạnh đó, đời sống người dân còn khó khăn, việc quan tâm, đồng hành cùng con em trong học tập chưa được thường xuyên.

Từ thực tế đó, trong mỗi tiết dạy, cô Khuyến luôn tìm cách đổi mới phương pháp, lựa chọn nội dung và cách truyền đạt phù hợp với học sinh. Với môn Tiếng Anh, thay vì chỉ tập trung vào từ vựng, ngữ pháp trong sách giáo khoa, cô chú trọng tạo cơ hội để các em được nghe, nói và thực hành thông qua những tình huống gần gũi. Các câu chuyện, hình ảnh về gia đình, trường lớp, những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày được cô đưa vào bài giảng để học sinh dễ hình dung, ghi nhớ và mạnh dạn tham gia xây dựng bài. Cô còn tận dụng chai nhựa, bìa carton, giấy màu để làm đồ dùng trực quan, giúp giờ học thêm sinh động.

Không chỉ chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, cô Khuyến còn tích cực nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn. Trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, cô đều có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở các cấp. Bên cạnh công tác chuyên môn, từ tháng 10/2021 đến nay, cô còn đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn trường. Cô tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng và tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Tiêu biểu là các hoạt động tham quan địa chỉ đỏ, tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương, kết nạp Đoàn cho học sinh và Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội giao lưu, rèn luyện tinh thần đoàn kết và ý thức phấn đấu.

Với cô Khuyến, công việc của người giáo viên không chỉ gói gọn trong những giờ lên lớp mà còn là sự quan tâm đến hoàn cảnh, cuộc sống của học sinh. Cô đã cùng Đoàn xã, nhà trường đến từng gia đình vận động học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT; đồng thời tư vấn, kết nối nguồn tài trợ từ doanh nghiệp để hỗ trợ kinh phí học tập cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện như: “Tết cho em” (tháng 1/2025), “Đông ấm trao em và Tết trên bản em” (tháng 1/2026), góp phần trao những phần quà thiết thực, động viên học sinh tiếp tục đến trường.

Thầy Nguyễn Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Công Sơn nhận xét: Cô Khuyến là giáo viên trẻ nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn chủ động trong công việc và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, cô còn tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường, gần gũi, quan tâm đến học sinh. Đồng thời cô cũng chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho đội viên, đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, cô luôn chia sẻ khó khăn với học trò, nhất là những em có hoàn cảnh không thuận lợi.

Với những nỗ lực trong công tác giảng dạy và hoạt động phong trào, năm 2025 cô Khuyến được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025. Cô cũng được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm 2024, 2025. Những ghi nhận ấy tiếp thêm động lực để cô tiếp tục gắn bó với mái trường vùng cao, tận tụy với từng lứa học trò.