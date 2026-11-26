Hiện trường vụ đánh bạc bị bắt quả tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra, bắt quả tang hơn 20 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua ăn tiền tại nhà Nguyễn Thị Thớm (34 tuổi, trú phường Phú Yên). Sòng bạc này do đối tượng Lê Mai Văn Văn (40 tuổi, trú phường Phú Yên) cầm đầu.Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Được biết, Văn và Thớm sống chung với nhau như vợ chồng; hằng ngày, Văn cắt cử người cảnh giới và đưa đón các con bạc đến đây để đánh bầu cua ăn tiền. Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về các hành vi: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.