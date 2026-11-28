Nhiều hoạt động thể hiện tinh thần "Gần dân nhất" của Công an xã Quế Sơn.

Lấy người dân làm trung tâm

Xác định gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Quế Sơn chú trọng đổi mới phương thức công tác, chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), đơn vị quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời tiếp nhận, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn là việc ra mắt mô hình dân vận khéo "Hướng đến tương lai" vào tháng 10-2026. Mô hình hướng đến phát hiện, quan tâm, hỗ trợ và đồng hành với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người yếu thế, trẻ em và người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện và những trường hợp đặc thù khác.

Thông qua mô hình, Công an xã tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, gia đình, các tổ công tác và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Dù mới đi vào hoạt động, mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Trong tháng 10-2026, Công an xã đã trao 50 suất quà với tổng trị giá 25 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn tại 3 thôn Thuận Long, Sơn Lãnh và Đông Phú. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong tháng 10, Công an xã Quế Sơn ra mắt mô hình "Gia đình - Nhà trường - Xã hội" nói không với giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Đây là giải pháp nhằm huy động trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Công an xã chủ trì phối hợp tuyên truyền các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện và trách nhiệm của người giao xe cho người không đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp với nhà trường, gia đình rà soát, nắm tình hình các trường hợp có nguy cơ vi phạm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực trường học và địa bàn tập trung đông thanh thiếu niên.

Đáng chú ý, mô hình không chỉ đặt trách nhiệm lên lực lượng Công an mà còn đề cao vai trò chủ động của từng gia đình và nhà trường. Các cơ sở giáo dục phân công giáo viên theo dõi, nhắc nhở học sinh, lồng ghép nội dung an toàn giao thông trong hoạt động giảng dạy; các gia đình cam kết không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục con em. Mô hình hướng đến phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Những việc làm bình dị xây đắp niềm tin vào lực lượng Công an xã Quế Sơn.

Lan tỏa trách nhiệm từ cơ sở

Không chỉ thể hiện qua các mô hình dân vận, tinh thần vì nhân dân phục vụ còn được Công an xã Quế Sơn cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực trong công tác chuyên môn và an sinh xã hội. Trong cải cách hành chính, Tổ Cảnh sát khu vực chủ động làm việc ngoài giờ, hỗ trợ người dân thu nhận căn cước, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đoàn Thanh niên triển khai hoạt động "Mùa hè số cùng VNeID" từ tháng 6 đến tháng 9-2026, trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Những việc làm này góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là người cao tuổi và những người còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã tổ chức chương trình "Bữa ăn tình nghĩa", trao 165 suất ăn cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn; tặng 52 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", nhận hỗ trợ thường xuyên cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là em Nguyễn Hiếu Hiền (2010, trú thôn Đông Phú) và em Nguyễn Hoàng Vy (2011, trú thôn Lãnh Thượng), mỗi trường hợp 500.000 đồng/tháng.

Cùng với đó, chương trình "Hành trang nâng bước cho em" năm học 2026-2027 được triển khai với 2 đợt trao tặng 8 suất quà cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 14,4 triệu đồng. Đơn vị còn tổ chức chương trình "Đông ấm cho em", trao 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Sông Vàng; hỗ trợ sinh kế cho 4 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi ở thôn Quế Phong với mức 1 triệu đồng/tháng; đồng thời thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ CAND Nguyễn Hữu Hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn phối hợp Ban nhân dân các thôn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ cao điểm 500 ngày đêm thu thập ADN thân nhân liệt sĩ. Lực lượng cũng tích cực tham gia chữa cháy rừng, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thượng tá Trần Quốc Phong- Trưởng Công an xã Quế Sơn khẳng định, những hoạt động trên cho thấy phong trào thi đua "Ba Nhất" không chỉ được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa qua từng hành động hướng về cộng đồng. Từ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến đồng hành với những người từng lầm lỡ, mỗi việc làm đều góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Thông qua đó, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng cao. Quan trọng hơn, những mô hình và phần việc cụ thể đang góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Quế Sơn ngày càng gần gũi, tận tụy, nhân văn, thực sự trở thành điểm tựa của nhân dân trong giữ gìn bình yên cuộc sống.