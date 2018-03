Vụ bắt cóc con tin tại Pháp: Một cảnh sát thiệt mạng - Tiếp tục bắt giữ nghi can

Ngày 24/3, một nguồn tin từ cơ quan tư pháp cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ đối tượng thứ hai có liên quan đến vụ tấn công tại thị trấn, Tây Nam nước Pháp ngày 23/3 vừa qua, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Cảnh sát mở chiến dịch điều tra các khu nhà ở Carcassonne, nơi đối tượng Lakdim cướp xe, bắn cảnh sát và sau đó bắt giữ con tin ở Trebes ngày 23/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nguồn tin khác xác nhận người bị bắt trên là một nam thanh niên sinh năm 2000, bạn của Radouane Lakdim - thủ phạm tiến hành các vụ tấn công và bắt giữ con tin tại một siêu thị thuộc chuỗi Super U ở thị trấn Trèbes. Trước đó vào hôm 23/3, cảnh sát cũng đã bắt giữ một phụ nữ là bạn gái của Lakdim.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận viên sĩ quan cảnh sát, người đã đề nghị thế thân cho các con tin bị Redouane Lakdim bắt giữ tại siêu thị, đã thiệt mạng do vết thương quá nặng. Trung tá Arnaud Beltrame, 45 tuổi là một trong số sĩ quan cảnh sát đã lao vào hiện trường để giải cứu con tin và đề nghị để mình làm con tin thay cho một phụ nữ. Thủ phạm Lakdim sau đó đi ra bên ngoài siêu thị, sử dụng sĩ quan cảnh sát này làm lá chắn và yêu cầu có thêm đạn trước khi quay vào bên trong. Khi nghe thấy tiếng súng nổ bên trong siêu thị, lực lượng đặc nhiệm đã xông vào tiêu diệt Lakdim và cứu sĩ quan này trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Trước đó, tên Lakdim đã cướp một ô tô ở thị trấn Carcassone sau khi giết hại một hành khách và làm bị thương người lái xe. Thủ phạm cũng đã bắn vào một nhóm cảnh sát gần đó, khiến 1 cảnh sát bị thương và tháo chạy đến thị trấn Trebes, cách Carcassone 8 km. Tại đây, đối tượng đã thực hiện bắt giữ nhiều con tin trước khi nổ súng bắn chết 2 người và làm bị thương 1 người ở siêu thị thuộc chuỗi Super U. Bộ trưởng Nội vụ Pháp xác nhận cảnh sát đã tiêu diệt nghi phạm trong siêu thị. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định vụ việc này dường như là một vụ tấn công khủng bố. Hiện tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận thực hiện loạt vụ tấn công trên. Trong tuyên bố phát trên mạng Internet, IS cho biết thủ phạm trong 3 vụ tấn công bao gồm: cướp xe, bắn cảnh sát và bắt cóc con tin xảy ra trong ngày 23/3 ở hai thị trấn Carcassone và Trebes là chiến binh của IS.

Theo các nguồn tin an ninh Pháp, tên Radouane Lakdim (26 tuổi) có quốc tịch Maroc, từng có tiền án tiền sự về buôn bán ma túy và ăn cắp vặt. Đối tượng này trước đó từng bị cảnh sát giám sát do có biểu hiện cực đoan. Tháng 12/2017, đối tượng này từng tham gia một cuộc diễn tập ứng phó với tình huống giả định về một vụ xả súng hàng loạt nhằm vào siêu thị.

TTXVN/Báo Tin tức