VFF lên tiếng sau vụ cá độ của CLB Long An

Đội hình chính của Long An trong trận thua Nam Định 0-2 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia tối 23/11/2025. Nhiều cầu thủ như đội trưởng Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ đã rời đội. Ảnh: CLB Long An.

Liên quan đến vụ việc một số thành viên của CLB Long An, thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26, có hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật VFF ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá đối với các cá nhân liên quan của CLB Long An từ ngày 17/9/2026.

"Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá. Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu", VFF thông báo.

"VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam", VFF viết.

"VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam", VFF kết.