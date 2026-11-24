Từ những buổi huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu đến tham gia các hoạt động ở địa phương, anh luôn xác định phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu đảng viên.

Còn chiến sĩ dân quân Nguyễn Quang Khánh, thôn 12 (xã Ia Rvê), được kết nạp Đảng tháng 1-2026, chia sẻ: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Tôi hiểu rằng trở thành đảng viên không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu mà còn đòi hỏi bản thân phải có trách nhiệm cao hơn trong công việc. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chỉ huy đơn vị”.

Lãnh đạo xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) trò chuyện, động viên các chiến sĩ dân quân thường trực tích cực rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS xã Ia Rvê đặc biệt quan tâm và xác định đột phá vào nhiệm vụ xây dựng nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, động cơ phấn đấu đúng đắn vào Đảng của quần chúng ưu tú. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS xã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị; tăng cường bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phân công, giao trách nhiệm cho cấp ủy viên, đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú khắc phục những hạn chế còn tồn tại, khẳng định mình qua các công trình, phần việc cụ thể và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao...

Trung tá Huỳnh Ngọc Sơn, Chính trị viên Ban CHQS xã Ia Rvê khẳng định: Chi bộ quân sự xã Ia Rvê lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Thông qua huấn luyện, tuần tra bảo vệ biên giới, phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn và công tác dân vận, cấp ủy kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tích cực tham gia các hoạt động để đưa vào diện bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Hiện xã Ia Rvê có 280 dân quân, trong đó 24 đồng chí là đảng viên; riêng lực lượng dân quân thường trực có 7 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê cho biết: Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức chiến đấu của LLVT địa phương mà còn tạo nguồn cán bộ kế cận cho các thôn, buôn. Thời gian tới, địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã để các đồng chí thêm vững vàng tư tưởng, yên tâm công tác và rèn luyện, phấn đấu, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương Ia Rvê ấm no, hạnh phúc.