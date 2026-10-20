Tottenham cuối cùng cũng biết thắng

James Maddison mở tỷ số vào lưới đội bóng cũ Coventry, góp công giúp Tottenham giành chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

Sau sáu vòng đấu gây thất vọng, Tottenham cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên tại Premier League 2026/27. Thầy trò HLV Roberto De Zerbi đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà ở vòng 7, qua đó tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

James Maddison, Omar Marmoush và Ben Davies lần lượt lập công cho Tottenham. Dù giành trọn ba điểm, đội bóng thành London vẫn trải qua 90 phút không dễ dàng, đặc biệt khi để đối thủ gỡ hòa ngay đầu hiệp hai.

Tottenham nhập cuộc với quyết tâm chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Maddison giúp đội chủ nhà vượt lên bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Coventry. Pha lập công của tiền vệ người Anh mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Tottenham gặp nhiều khó khăn ở khâu ghi bàn từ đầu mùa.

Tuy nhiên, những vấn đề từng khiến Tottenham liên tục mất điểm vẫn xuất hiện. Chỉ bốn phút sau giờ nghỉ, Jack Rudoni ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Coventry, đẩy đội chủ nhà trở lại tình thế khó khăn. Khán giả Tottenham có lý do để lo lắng khi đội bóng của De Zerbi một lần nữa đứng trước nguy cơ đánh rơi lợi thế.

Tottenham phải chờ đến vòng 7 mới có chiến thắng đầu tiên, qua đó vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Khác với những vòng đấu trước, Tottenham lần này tìm được cách đáp trả. Trước phút 60, Marmoush ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, giúp đội chủ nhà lấy lại thế dẫn trước. Coventry nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại nhưng không thành công. Đến phút bù giờ thứ sáu, Ben Davies ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Trận đấu còn chứng kiến sự trở lại của Dejan Kulusevski sau 526 ngày vắng mặt. Tiền vệ người Thụy Điển được tung vào sân từ ghế dự bị, mang đến thêm một tín hiệu tích cực cho Tottenham sau giai đoạn đầu mùa nhiều biến động.

Ba điểm trước Coventry giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 16 với 6 điểm sau 7 vòng, vượt qua chính đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại. Dù vậy, thứ hạng hiện tại vẫn kém xa kỳ vọng dành cho một đội bóng có tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Chiến thắng đầu tiên chưa đủ để khẳng định Tottenham đã vượt qua khủng hoảng. Đội bóng của De Zerbi vẫn để lộ những hạn chế trong phòng ngự và chưa cho thấy sự ổn định cần thiết. Tuy nhiên, sau sáu vòng đấu chỉ biết hòa và thua, điều quan trọng nhất với Tottenham lúc này là họ cuối cùng cũng có thể giành trọn ba điểm.