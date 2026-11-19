Nhìn hình ảnh mà chị chia sẻ có thể thấy gia đình thuộc diện khá giả, các con được chăm sóc cẩn thận, có không gian rộng rãi để vui chơi. Thỉnh thoảng, bài viết của chị hiện lên Facebook của tôi. Đọc qua, tôi thấy câu chuyện của chị không hấp dẫn với bản thân mình. Tôi cảm nhận việc sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người phụ nữ. Hơn nữa, trong điều kiện như hiện nay, nuôi dạy một em bé là việc không dễ dàng, cha mẹ cần chuẩn bị tài chính, có kiến thức và quan trọng là phải có sức khỏe để đồng hành với con từ lúc thơ ấu cho tới khi trưởng thành. Với đa số các cặp vợ chồng, sinh hai con là phù hợp. Suy nghĩ như vậy nên tôi nhấn nút không quan tâm mà thôi.

Tranh minh họa.

Thế nhưng gần đây, tôi bất ngờ đọc được rất nhiều những bình luận lên án, chê trách người mẹ 7 con ấy. Nào là “sinh nhiều con như thế chỉ khiến ông bà vất vả”, “có trai có gái rồi còn cố đẻ làm gì”, “thời đại nào rồi mà đẻ tới 7 đứa con, đã thế lại còn cố tình khoe cho cả thiên hạ biết”, “đẻ nhiều rồi sau này về già mới đau xương, đau khớp, giờ còn khỏe chưa nói trước được”…

Trước câu chuyện đang “nổi” trên mạng, một bác sĩ sản khoa đã lên tiếng, đại ý rằng không hiểu sao các chị em cứ lo xa cho nhà người khác. Bà mẹ 7 con ấy có sức khỏe rất tốt, mỗi lần mang thai đều đi khám định kỳ tại bệnh viện tuyến trung ương, được các bác sĩ theo dõi sát sao. Những lần sinh nở đều diễn ra nhẹ nhàng…

Cũng liên quan đến việc sinh con, tôi có một người bạn học cùng hồi đại học. Gần 50 tuổi, bạn làm mẹ của 6 người con, trong đó 2 cháu đã vào đại học, hai cháu bé nhất sinh đôi mới vào lớp 1. Bạn chia sẻ, vì cả hai vợ chồng thích “con đàn, cháu đống” nên mới sinh nhiều như thế. Nuôi con vất vả nhưng nhìn thấy các con lớn lên từng ngày, biết quan tâm, yêu thương cha mẹ, với bạn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Trong khi một số người thích sinh nhiều con thì xung quanh tôi cũng có những cặp vợ chồng ở bên nhau nhiều năm nhưng chủ động lựa chọn không sinh con vì lý do sức khỏe, vì muốn có cuộc sống tự do, vì chưa có nhà ở ổn định, vì lương không đủ sống, vì công việc quá bận rộn…

Ngoài những ví dụ trên, hằng ngày, mỗi chúng ta gặp không ít người có suy nghĩ, lối sống khác với số đông. Có thể đó là người đàn ông có nhiều hình xăm trên cơ thể, một phụ nữ dù cao tuổi vẫn bỏ ra số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ hoặc một nam thanh niên chọn yêu người đồng giới... Sự khác biệt ấy không làm tổn hại đến người khác, đến xã hội, không vi phạm đạo đức hay pháp luật nên vẫn cần được tôn trọng. Chính những hành vi chửi bới, dọa nạt, “ném đá hội đồng”, tranh luận thiếu văn hóa mới đáng lên án.

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