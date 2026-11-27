Điểm đáng ghi nhận ở tuần văn hóa năm nay là tỉnh tạo điều kiện để mỗi xã, phường góp vào ngày hội bằng nét riêng của mình. Theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức tuần văn hóa, các hoạt động đợt này hướng tới phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, huy động người dân cùng tham gia, bồi đắp ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ và quảng bá hình ảnh Lạng Sơn. Những mục tiêu ấy được cụ thể hóa bằng các hoạt động tại từng xã, phường và chuỗi hoạt động cấp tỉnh tập trung tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Khách du lịch tham quan gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hoá địa phương tại Tuần Văn hoá Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng thể lệ các liên hoan, phối hợp với Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các trường học chuẩn bị lực lượng, tổ chức tập luyện cho màn đồng diễn múa chầu then. Ở cơ sở, 65 xã, phường được tổ chức thành 12 cụm. Đơn vị trưởng cụm phối hợp với các xã, phường trong cụm chuẩn bị tiết mục, gian trưng bày và phần thuyết trình. Cách tổ chức theo cụm giúp các xã, phường cùng chuẩn bị phần tham gia, đồng thời tạo điều kiện để từng nơi giới thiệu những gì mình am hiểu và đang gìn giữ, từ làn điệu dân ca, bộ trang phục đến nghề thủ công, món ăn và sản vật.

Dấu ấn rõ nhất của cách làm ấy là màn đồng diễn múa chầu then với hơn 1.000 người tham gia. Điệu múa gắn với nghi lễ then của người Tày, Nùng được các thành viên câu lạc bộ dân ca và học sinh cùng tập luyện, trình diễn.

Bản sắc xứ Lạng còn được nhận ra qua những nét riêng của từng làng bản. Câu then cổ “Vàn phúc” do thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn dân ca Cẩu Pung, xã Thất Khê, thể hiện và điệu múa sư tử mèo của đội thôn Văn Can, xã Hồng Phong là hai điển hình. Sức hấp dẫn của những tiết mục ấy đến từ chính những người vẫn hát, vẫn múa trong sinh hoạt văn hóa ở quê mình. Ở các gian trưng bày, thuyết trình viên cơ sở giới thiệu xuất xứ, công dụng và ý nghĩa của nhạc cụ, trang phục, đồ thổ cẩm, nông sản đặc trưng. Qua lời kể của người dân, du khách có thể hiểu thêm một bộ trang phục được mặc vào dịp nào, một sản vật gắn với tập quán của vùng đất nào.

Theo bà Nông Bích Diệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trân trọng bản sắc của mỗi dân tộc và tạo điều kiện để các cộng đồng cùng đóng góp là cơ sở củng cố khối đại đoàn kết. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng. Khi mỗi dân tộc đều được tôn trọng, mỗi bản sắc đều được trân trọng và mỗi cộng đồng đều có cơ hội đóng góp thì sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội sẽ được nhân lên. Đây cũng là nền tảng để Lạng Sơn phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh đã cơ bản đáp ứng những mục tiêu đề ra với số lượng đông đảo nhân dân và du khách tham dự chương trình. Theo tổng hợp, trong bảy ngày (từ 18 đến 24/11), Tuần Văn hóa thu hút 52 nghìn lượt khách tham gia.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh khép lại và mở ra cơ hội để văn hoá truyền thống ở các xã, phường trên địa bàn tiếp tục toả sáng, thu hút du khách. Từ một điệu múa, một làn điệu then hay một sản vật được giới thiệu tại ngày hội, du khách có thêm lý do tìm đến những làng, bản đang gìn giữ các nét văn hóa ấy. Từ đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, giúp văn hoá Xứ Lạng có thêm sức sống trong cộng đồng và trở thành nét riêng, hấp dẫn của du lịch Lạng Sơn.