Tin yêu cứ thế đầy thêm

Công an phường Hải Vân bắt đầu phiên tuần tra đêm khu vực đèo Hải Vân.

Hải Vân là địa bàn có vị trí chiến lược tại cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng, với địa hình rộng, dân cư đa dạng, các tuyến giao thông trọng điểm cùng nhiều dự án, công trình lớn đang được triển khai như Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Khu đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân... Sự đan xen giữa các khu dân cư, bản làng đồng bào Cơ Tu, vùng ven biển và các khu vực phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm ANTT. Trước thực tế đó, Công an phường Hải Vân xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất” phải bắt đầu từ tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm; lấy việc bám địa bàn, sát cơ sở, nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh làm nhiệm vụ trọng tâm.

Với phương châm “Kỷ luật nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao ý thức chấp hành Điều lệnh CAND, nghiêm túc trong từng nhiệm vụ, chuẩn mực trong từng hành động. Từ công tác trực ban, tuần tra kiểm soát đến tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tinh thần kỷ luật được cụ thể hóa bằng tác phong chính quy, sự tận tụy và trách nhiệm đến cùng với công việc.

Nổi bật là công tác bảo đảm ANTT trên tuyến đèo Hải Vân, địa bàn từng tiềm ẩn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, đua xe trái phép. Bằng việc chủ động tuần tra, mật phục, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an phường Hải Vân không chỉ ngăn chặn hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và du khách. Qua đó, tình hình ANTT trên tuyến cửa ngõ trọng điểm này từng bước được kéo giảm, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Nếu “Kỷ luật nhất” là nền tảng tạo nên sức mạnh tập thể thì “Trung thành nhất” chính là ngọn lửa hun đúc bản lĩnh, ý chí và phẩm chất của người chiến sĩ CAND. Với Công an phường Hải Vân, tinh thần ấy không chỉ thể hiện ở lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, mà quan trọng hơn là được cụ thể hóa bằng trách nhiệm và hành động trong từng nhiệm vụ. Đó là sự sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, không né tránh trước những vấn đề phức tạp, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà nước, tổ chức và nhân dân. Dù ở bất cứ vị trí công tác hay hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải giữ vững bản lĩnh, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phát huy tinh thần “Gần dân nhất”, Công an phường Hải Vân đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường, ma túy, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, mỗi buổi tuyên truyền còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần gũi, đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hải Vân hỗ trợ ngư dân đưa phương tiện, ngư lưới cụ lên bờ tránh bão.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống ma túy, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của nhân dân ngay từ cơ sở thông qua mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, gắn với mô hình “Khu dân cư 3 an”. Trong các đợt cao điểm, nhất là đợt ra quân 45 ngày đêm phòng, chống tội phạm và tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám địa bàn, rà soát, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Từ sự chủ động của lực lượng Công an đến tinh thần đồng lòng của mỗi khu dân cư, thế trận phòng, chống tội phạm từng bước được củng cố, tạo nền tảng xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu “Phường Hải Vân không ma túy”.

Tinh thần “Gần dân nhất” càng được thể hiện qua các buổi tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em; tuần tra nhắc nhở người dân tham quan, khám phá hay cắm biển cấm các khu vực sông suối tiềm ẩn nguy hiểm; những buổi lên nương rẫy cùng người dân, sát cánh cùng ngư dân đưa phương tiện đánh bắt hải sản lên bờ tránh bão hay những ngày lễ đến từng nhà làm căn cước, hỗ trợ người già, người bệnh tích hợp định danh điện tử…

Từ những bản làng đồng bào Cơ Tu dưới chân đèo Hải Vân đến các khu dân cư ven biển; từ cung đường đèo quanh co đến dòng Cu Đê hiền hòa; từ mái trường, từng khu dân cư đến những công trình trọng điểm đang góp phần kiến tạo diện mạo mới của thành phố, ở đâu có nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ở đó có dấu chân người chiến sĩ Công an phường Hải Vân. Cứ thế, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà trách nhiệm, mỗi ca trực, mỗi bước tuần tra, mỗi việc làm vì nhân dân làm đầy thêm niềm tin, tình cảm trong lòng người dân và góp phần dệt nên tấm lá chắn bình yên nơi cửa ngõ Tây Bắc Đà Nẵng.

Thành quả đẹp nhất của phong trào thi đua “Ba Nhất” không chỉ là những chiến công, mà còn là niềm tin yêu của nhân dân để mỗi khi dân cần, dân khó, màu áo Công an luôn hiện diện.