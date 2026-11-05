Thị trường năng lượng 'đỏ lửa', MXV-Index giảm 1,7%

Chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống 2.725 điểm. Nguồn: MXV

Dữ liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1 giảm 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng; dầu WTI giao tháng 12 giảm 8,3%, còn 88,12 USD/thùng. MXV-Index giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống 2.725 điểm. Trong nhóm năng lượng, 4/5 mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô nước này đạt bình quân 14 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 30-10.

Diễn biến giá dầu liên kỳ hạn từ tháng 1 đến nay. Nguồn: MXV

Tại Trung Đông, UAE duy trì xuất khẩu dầu thô và condensate khoảng 3,31 triệu thùng/ngày trong tháng 10 nhờ khôi phục một phần vận chuyển qua Hormuz. JPMorgan ước tính thị trường dầu toàn cầu chuyển sang dư cung 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Theo ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D, triển vọng hạ nhiệt xung đột và nguồn cung từ khu vực Trung Đông phục hồi khiến giá dầu chịu áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang hoặc vận tải qua Hormuz gián đoạn có thể khiến giá dầu nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại. Vì vậy, diễn biến địa chính trị sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng giá trong thời gian tới.

Diễn biến giá bạc kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Trái chiều dầu thô, giá bạc kỳ hạn tháng 12 tăng 5,08%, lên 52,28 USD/ounce sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Kết quả bầu cử kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống khoảng 4,88%, thấp nhất gần hai tháng; lợi suất kỳ hạn 2 năm về 4,55%. Chỉ số USD suy yếu so với các đồng tiền chính.

Đồng USD giảm giá giúp bạc định giá bằng đồng tiền này hấp dẫn hơn; lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời. Bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp từ sản xuất pin mặt trời, linh kiện bán dẫn và xe điện.

Theo The Silver Institute, thị trường bạc vật chất năm 2026 dự kiến tiếp tục thâm hụt 46,3 triệu ounce, năm thứ sáu liên tiếp nhu cầu vượt sản lượng khai thác. Tổng thâm hụt lũy kế sáu năm vượt 775 triệu ounce. Dòng tiền dịch chuyển rõ giữa hai nhóm hàng.