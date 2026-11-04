Thế trận lòng dân nơi biên giới

Trung tá Lê Bình An, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cho biết, với phương châm gần dân, sát địa bàn, Đồn Biên phòng Ba Tầng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng với hoạt động tuần tra, kiểm soát và vận động quần chúng; trong đó, chú trọng phổ biến những quy định pháp luật gắn với đời sống hằng ngày để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức 75 buổi tuyên truyền, thu hút 2.687 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; các quy định về phòng, chống ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Cùng với việc phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, đơn vị chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong giải thích, vận động bà con chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước những hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác phòng ngừa tội phạm, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự.

Hiệu quả tuyên truyền, vận động còn được tăng cường thông qua những hoạt động thiết thực hướng về Nhân dân. Trong năm 2026, đơn vị đã kết nối, kêu gọi trao tặng 4.250 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng; tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, trao 170 phần quà, trị giá 60 triệu đồng cho người dân trên địa bàn; kết nối các đoàn thiện nguyện trao tặng hơn 2.500 suất quà trung thu, 120 suất nhu yếu phẩm, 50 cặp sách học sinh và 5 xe đạp cho các cháu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”; đồng thời trao 250 suất quà trung thu cho học sinh nước bạn Lào, với tổng trị giá các phần quà hơn 250 triệu đồng. Những việc làm thiết thực góp phần sẻ chia khó khăn, tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động tại địa bàn.

Ông Hồ Văn Xời, ở thôn Măng Sông, xã A Dơi, chia sẻ: Trước đây, một số bà con chưa hiểu hết các quy định về biên giới, xuất nhập cảnh hay tác hại của ma túy nên đôi khi còn chủ quan. Được cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến tận thôn tuyên truyền, giải thích bằng những việc gần gũi với cuộc sống, bà con hiểu rõ hơn điều gì được làm, điều gì bị pháp luật nghiêm cấm. Bộ đội còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình khó khăn nên người dân rất tin tưởng, gắn bó.

Từ nhận thức được nâng lên, người dân từng bước phát huy vai trò trong phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, không tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật. Với đặc thù địa bàn biên giới, sự phối hợp của người dân giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường, nhất là các hoạt động liên quan đến ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng cấm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Tầng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ 4 vụ với 8 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 243 viên ma túy tổng hợp. Kết quả này cho thấy vai trò của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng, không để ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật tác động đến đời sống người dân vùng biên.

"Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế; tăng cường phối hợp với chính quyền, đoàn thể và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín. Để tăng cường mối liên hệ với Nhân dân, đơn vị duy trì 25 đảng viên phụ trách 95 hộ gia đình, 6 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ thôn; tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình như “Ngày thứ 7 về bản”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng ba biên giới”, “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”, “Tay kéo biên phòng”, “Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì các kênh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kết hợp tuyên truyền pháp luật với quản lý, bảo vệ biên giới và chăm lo đời sống Nhân dân", trung tá Lê Bình An trao đổi thêm.