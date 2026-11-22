Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - biểu tượng thiêng liêng của niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc nơi địa đầu cực Nam.

Tiến ra biển lớn, phát huy "báu vật" hệ sinh thái rừng

Dấu ấn nổi bật là những công trình hạ tầng chiến lược đang được triển khai, đặc biệt là tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến đường và cầu vượt biển kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km cùng Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, được kỳ vọng tạo nên bước đột phá hoàn thiện giao thông, phát triển kinh tế biển, logistics và giao thương quốc tế.

Khi các công trình hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, đưa vùng đất địa đầu cực Nam kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực.

Nếu những công trình hạ tầng mở ra tương lai phát triển thì thiên nhiên chính là tài sản quý giá làm nên bản sắc riêng của Ðất Mũi. Nơi đây có Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau với tổng diện tích tự nhiên 41.862 ha, được công nhận khu Ramsar thứ 5 của Việt Nam và thứ 2.088 trên thế giới. Ðây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất Việt Nam, lớn thứ hai thế giới, có giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên.

Những cánh rừng đước, rừng mắm nối dài bất tận, những dòng sông len lỏi giữa rừng xanh, những bãi bồi ven biển tạo nên cảnh quan độc đáo hiếm nơi nào có được, vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, vừa là nguồn tài nguyên quý giá để Ðất Mũi phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ðến với Ðất Mũi, du khách được tham quan Cột mốc toạ độ quốc gia GPS 0001, chụp ảnh lưu niệm ý nghĩa tại biểu tượng Mũi Cà Mau, khám phá những cánh rừng ngập mặn, đi xuồng len lỏi dưới tán đước, thưởng thức các món đặc sản như: cua biển, tôm, cá thòi lòi, ba khía.

Ðặc biệt, du lịch cộng đồng đang trở thành điểm nhấn khi chính người dân địa phương là người tổ chức, giới thiệu và mang đến những trải nghiệm chân thực nhất.

Chị Nguyễn Khánh Chi, du khách đến từ tỉnh Lâm Ðồng, sau chuyến tham quan Ðất Mũi đã bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm cuộc sống người dân vùng sông nước, trực tiếp bắt cua, đi xuồng dưới tán rừng và thưởng thức đặc sản địa phương. Theo chị, điều đọng lại không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là sự chân tình, mến khách của người dân nơi đây.

Không gian rừng đước tạo điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại Ðất Mũi.

Xây dựng đô thị hiện đại, sinh thái

Sự đổi thay của Ðất Mũi không chỉ hiện diện qua những dự án lớn hay lượng khách du lịch đến địa phương ngày càng tăng, mà còn được cảm nhận rõ trong đời sống Nhân dân. Từ những hộ nuôi tôm, cua truyền thống đến các gia đình mạnh dạn đầu tư homestay, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm sinh thái, người dân đang chủ động tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập.

Là một trong những hộ tiên phong làm du lịch cộng đồng từ năm 2012, gia đình ông Quách Văn Ngải, Ấp Mũi, tận dụng lợi thế vuông tôm, rừng đước và nghề truyền thống, xây dựng các hoạt động trải nghiệm câu cá, đặt lọp cua, đổ lú, soi ba khía ban đêm, bắt ốc len và thưởng thức sản vật ngay tại chỗ. Theo ông, việc kết hợp sản xuất với làm du lịch cộng đồng mang lại nguồn thu nhập cao hơn nhiều so với chỉ nuôi tôm.

Kinh tế địa phương từng bước chuyển dịch theo hướng đa dạng hơn, gắn sản xuất thuỷ sản với dịch vụ và du lịch. Những sản phẩm đặc trưng như tôm sinh thái, cua, ba khía và các món ăn dân dã có thêm cơ hội tiếp cận du khách. Ðây cũng là cách quảng bá hình ảnh quê hương, nâng cao giá trị sản vật, tạo sinh kế bền vững.

Ca nô xuyên qua những cánh rừng đước, đưa du khách khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn và trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất cực Nam.

Ông Kiều Minh Tiếng, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Ðất Mũi, cho biết, địa phương đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm rừng và biển, đồng thời xây dựng thương hiệu tôm, cua. Mục tiêu là phát triển Ðất Mũi theo hướng đô thị hiện đại, sinh thái, để người dân được thụ hưởng những thành quả từ quá trình phát triển./.