Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Sính Phình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Trung Thu, Tả Phìn và Sính Phình, hiện có 18 thôn, với 2 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90% dân số. Địa bàn rộng, giao thông khó khăn, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều khiến công tác phòng, chống ma túy gặp nhiều thách thức.

Ông Vũ Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình cho biết: Nhận thức rõ những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định phòng, chống ma túy là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Năm 2025, Sính Phình là một trong 11 xã, phường được tỉnh lựa chọn triển khai mô hình “xã không ma túy”. Ban Chỉ đạo xã đã tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các thôn, tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Các hộ gia đình tham gia ký cam kết xây dựng “bản không ma túy” trên địa bàn xã Sính Phình (Ảnh: Sính Phình).

Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số. Công an xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và trưởng thôn tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, quy định pháp luật và trách nhiệm tố giác hành vi vi phạm.

Trong năm 2026, toàn xã tổ chức 11 buổi tuyên truyền với hơn 9.500 lượt người tham gia. Riêng Phòng Văn hóa - Xã hội biên tập 5 tin, bài, nội dung phát thanh; phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền tại thôn Phiêng Páng với hơn 90 lượt người. Công an xã tổ chức 8 buổi tại các thôn, thu hút 1.200 lượt người; 3 nhà trường triển khai giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với hơn 1.600 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia. Hiện 17/18 thôn đã được phủ sóng loa truyền thanh, tạo điều kiện đưa thông tin cảnh báo đến người dân thường xuyên hơn.

Quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện

Cùng với phòng ngừa, Công an xã chủ động rà soát địa bàn, tuyến và các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm.

Trong năm 2026, Công an xã phát hiện, bắt quả tang 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc sau đó được chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, Công an xã phối hợp với tổ công tác Phòng PC04, Phòng PA06, Công an tỉnh và Công an các xã Tủa Chùa, Sín Chải bắt quả tang 1 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,98 gam heroin.

Công tác quản lý các đối tượng nghiện sau cai được triển khai chặt chẽ (Ảnh: Sính Phình).

Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai cũng được triển khai chặt chẽ. Hiện xã có 3 người nghiện, chưa ghi nhận người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ an ninh trật tự và gia đình theo dõi di biến động, tổ chức kiểm tra, xét nghiệm định kỳ và đột xuất để kịp thời phát hiện nguy cơ tái sử dụng ma túy.

Trong 3 người nghiện có 1 người đang điều trị bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm điều trị Methadone Tủa Chùa do xã chưa có cơ sở điều trị. Hai trường hợp còn lại chưa áp dụng hình thức cai nghiện; qua xét nghiệm đều có kết quả âm tính và đang tiếp tục được quản lý theo quy định. Đối với 2 người thuộc diện quản lý sau cai, Công an xã phối hợp với gia đình, đoàn thể thường xuyên theo dõi, động viên, hỗ trợ phòng ngừa tái nghiện.

Đáng chú ý, xã đã tham mưu xây dựng điểm tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy, bố trí một phòng làm việc và trang thiết bị phục vụ hoạt động. Trạm Y tế xã có 4 cán bộ được cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện, góp phần nâng cao khả năng phối hợp phát hiện, đánh giá và quản lý người nghiện ngay tại cơ sở.

Quyết tâm giữ vững địa bàn

Để nâng cao hiệu quả thực hiện, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Ban Chỉ đạo xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030 và thành lập các tổ công tác tại 18 thôn. Trách nhiệm của từng thành viên được phân công cụ thể, bảo đảm công tác phòng, chống ma túy được triển khai đến từng địa bàn dân cư.

Cùng với đó, Công an xã chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý đối tượng. Đến nay, 100% người nghiện và người thuộc diện quản lý sau cai đã được cập nhật vào phần mềm theo quy định. Việc thống kê, theo dõi, báo cáo được thực hiện hằng tháng, phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành.

Hội nghị làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên về triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Sính Phình (Ảnh: Sính Phình).

Tuy nhiên, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, một bộ phận người dân thường xuyên đi làm ăn xa gây trở ngại cho việc quản lý cư trú, nắm bắt tình hình. Đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; một số thủ tục triển khai, thanh quyết toán kinh phí phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Trước những khó khăn đó, xã đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã về quy trình thực hiện dự án, thống kê và cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý.

Xây dựng xã không ma túy là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi gia đình, người dân giữ vai trò quan trọng. Với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động đấu tranh, quản lý chặt chẽ và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, Sính Phình đang từng bước củng cố thế trận phòng, chống ma túy từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.