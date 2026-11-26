Các lực lượng chức năng đã phải cấm đường để khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 279. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân xã Minh Lương, tại Km131+900, tuyến Quốc lộ 279 xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, tràn xuống mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Hiện đoạn tuyến này đang được Sở Xây dựng bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) triển khai thi công công trình. Các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc để thu dọn đất, đá, khẩn trương xử lý điểm sạt lở.

Đáng chú ý, từ chiều 25/11, xã Minh Lương còn xảy ra mất điện trên diện rộng và gián đoạn mạng viễn thông Viettel. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn gây khó khăn cho việc duy trì thông tin liên lạc, chỉ đạo và điều hành công tác ứng phó thiên tai tại địa phương.

Điểm sạt lở lớn tại Km131+900 khiến Quốc lộ 279 qua xã Minh Lương (Lào Cai) bị chia cắt hoàn toàn. Địa phương đồng thời xảy ra mất điện và gián đoạn viễn thông. (Video: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Trước những diễn biến trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng đã ký văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tập trung triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Minh Lương phải khẩn trương tổ chức cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm tại vị trí sạt lở Km131+900; bố trí lực lượng hướng dẫn, ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời thông báo các tuyến đường thay thế để người dân chủ động di chuyển.

Địa phương phải duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân được đặt lên hàng đầu.

Đối với điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) và các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ khắc phục. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông phải được triển khai kịp thời. Tuyến đường chỉ được tổ chức lưu thông trở lại khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Song song với khắc phục giao thông, tỉnh yêu cầu tập trung xử lý sự cố mất điện và gián đoạn viễn thông tại xã Minh Lương.

Sở Công thương được giao phối hợp đơn vị điện lực kiểm tra, xác định nguyên nhân, khẩn trương khôi phục cấp điện. Trong đó, ưu tiên nguồn điện phục vụ hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở y tế và các hoạt động thiết yếu trên địa bàn.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, nhất là Viettel, khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai.

Cùng với đó, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sạt lở; sẵn sàng chi viện cho địa phương khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến thiên tai, phối hợp hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, tổng hợp tình hình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan không chủ quan, chậm trễ trong quá trình khắc phục sự cố, tập trung khôi phục các hạ tầng thiết yếu, sớm ổn định đời sống người dân tại xã Minh Lương.