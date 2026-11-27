Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi tối, Nhà văn hóa bản Tà Xùa lại rộn ràng tiếng nhạc, tiếng hát của các thành viên đội văn nghệ. Sau một ngày lao động, mọi người cùng tập trung luyện tập các tiết mục dân ca, dân vũ truyền thống để phục vụ lễ hội, ngày hội và các sự kiện của địa phương. Chị Sồng Thị Cha, Đội trưởng đội văn nghệ bản Tà Xùa, cho biết: Đội hiện có 8 thành viên, đội duy trì 3 buổi tập/tuần, tích cực luyện tập các tiết mục phục vụ những ngày lễ, tết cùng nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn khác. Thông qua các hoạt động văn nghệ, chúng tôi vừa có cơ hội giao lưu, vừa góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa của dân tộc Mông đến người dân và du khách.

Không chỉ có các đội văn nghệ quần chúng, những nhạc cụ truyền thống cũng được gìn giữ thông qua các câu lạc bộ văn hóa dân gian. Tại bản Làng Chếu, câu lạc bộ khèn Mông trở thành nơi gặp gỡ của những người yêu tiếng khèn, cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ. Ông Mùa A Chu, thành viên câu lạc bộ khèn Mông, chia sẻ: Tiếng khèn gắn liền với đời sống của đồng bào Mông, hiện diện trong sinh hoạt thường ngày cũng như các dịp lễ hội, phong tục truyền thống. Tôi mong ngày càng có nhiều người trẻ biết sử dụng khèn, hiểu được giá trị và ý nghĩa của tiếng khèn để nét đẹp văn hóa này tiếp tục được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ sau.

Người dân xã Tà Xùa học chế tác khèn Mông.

Hiện nay, xã Tà Xùa có hơn 11.000 nhân khẩu sinh sống tại 11 bản. Toàn xã duy trì 11 đội văn nghệ bản, 2 câu lạc bộ khèn Mông tại bản Làng Chếu và bản Tà Xùa, cùng 1 đội văn nghệ thuộc Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông Tà Xùa, thu hút gần 200 thành viên tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt, tập luyện tại nhà văn hóa và các chương trình biểu diễn trong dịp lễ, Tết, ngày hội, các đội văn nghệ, câu lạc bộ đã tạo môi trường để người dân thực hành, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn khèn Mông còn trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Tà Xùa đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Tạo điều kiện cho phong trào phát triển, hằng năm, theo nghị quyết của HĐND tỉnh, mỗi đội văn nghệ bản, tiểu khu được hỗ trợ 2 triệu đồng để duy trì hoạt động. Nguồn kinh phí được sử dụng cho việc mua sắm trang phục, đạo cụ và các thiết bị phục vụ tập luyện, biểu diễn. Bên cạnh đó, các thành viên còn tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đội. Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Xã xác định duy trì các đội văn nghệ, câu lạc bộ là giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Địa phương khuyến khích các đội duy trì sinh hoạt thường xuyên; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những người có năng khiếu, tâm huyết; đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền dạy dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ.

Sự tham gia tích cực của người dân cùng nỗ lực của chính quyền địa phương đang góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông ở Tà Xùa. Những nét đẹp văn hóa ấy tiếp tục được trao truyền, trở thành nguồn lực quan trọng cho đời sống cộng đồng và phát triển du lịch địa phương.