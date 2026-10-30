Running Man bị khiếu nại

Ngày 30/10, tờ Hankyung đưa tin Tiểu ban Kiểm duyệt Phát sóng thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã xem xét tập Running Man có nội dung được cho là nhạy cảm. Sau quá trình thảo luận, đa số thành viên đánh giá chương trình không vi phạm quy định đến mức cần có biện pháp xử lý.

Tranh cãi xuất phát từ trò chơi mang tên "nụ hôn vô điều kiện", có sự tham gia của hai diễn viên Ahn Eun Jin và Kim Moo Jun. Cả hai xuất hiện trên chương trình nhằm quảng bá cho bộ phim truyền hình của đài SBS.

Trong trò chơi, người tham gia bị bịt mắt và phải đoán danh tính người hôn mình. Trong một cảnh quay, Ahn Eun Jin đã hôn lên cổ tay của Yang Se Chan.

Cảnh quay khiến chương trình vướng tranh cãi. Ảnh: Hankyung.

Tuy nhiên, chương trình vấp phải phản ứng trái chiều từ khán giả, đặc biệt tình huống một thành viên nam yêu cầu nữ diễn viên thực hiện hành động thân mật. Một số khán giả cho rằng việc đưa những tiếp xúc cơ thể vào trò chơi giải trí là không phù hợp với chương trình phát sóng trong khung giờ gia đình. Nhiều đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan quản lý, trong đó có ý kiến cho rằng cảnh quay có dấu hiệu quấy rối.

Tại cuộc họp vừa diễn ra của Tiểu ban Kiểm duyệt Phát sóng, các thành viên tiểu ban đã thảo luận về tính tự nguyện của người tham gia cũng như việc biến phản ứng bối rối, do dự của người chơi thành chất liệu gây cười.

Chủ tịch tiểu ban Kim Min Jung thừa nhận trò chơi có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái vì lấy việc tiếp xúc thân thể làm nội dung chính. Tuy nhiên, bà cho rằng những người tham gia dường như đã hiểu luật chơi và chủ động đồng ý thực hiện.

Running Man là một trong những chương trình giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ảnh: Hankyung.

“Khó có thể coi đây là trường hợp ép buộc tiếp xúc thân thể trái với ý muốn”, bà Kim Min Jung nhận định. Theo bà, không thể mặc nhiên kết luận một nội dung truyền hình là vi phạm quy định chỉ vì nó có thể khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Ở chiều ngược lại, ủy viên Hong Mi Ae bày tỏ quan điểm khác. Bà cho rằng cảnh một người dẫn chương trình nam yêu cầu nữ diễn viên thực hiện hành động thân mật có thể gây tranh cãi về quấy rối tình dục.

“Việc sử dụng tình huống này làm chất liệu gây cười là đặc biệt không phù hợp, ngay cả khi người tham gia thể hiện sự bối rối hoặc do dự”, bà Hong nhận xét.

Dù vậy, nữ ủy viên cũng cân nhắc đặc thù của chương trình giải trí. Theo bà, cơ quan quản lý nên đưa ra ý kiến nhắc nhở mang tính hành chính thay vì áp dụng biện pháp xử phạt.

Kết thúc cuộc họp, 4 thành viên gồm Chủ tịch Kim Min Jung và các ủy viên Kim Woo Seok, Kim Il Gon, Cho Seung Ho thống nhất quan điểm chương trình không có vấn đề. Trong khi đó, ủy viên Hong Mi Ae đề xuất đưa ra ý kiến nhắc nhở.

Với kết quả biểu quyết theo đa số, tiểu ban kết luận cảnh quay gây tranh cãi của Running Man không có vấn đề đến mức phải áp dụng biện pháp xử lý.