Hoạt động do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị” được tổ chức định kỳ từ ngày 24 hàng tháng.

Nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật công phu

Chương trình Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 diễn ra vào lúc 20h10 - 21 giờ 40 ngày 24/11/2026, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị (QTTV), đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của tỉnh.

Tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương (Linh thiêng vùng đất lửa; Rực rỡ miền kỳ quan; Khát vọng Quảng Trị) kết hợp màn bắn pháo hoa nổ tầm cao. Tại đây, Ban tổ chức sẽ chính thức công bố các giải thưởng du lịch quốc tế danh giá năm 2026 dành cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam).

Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn.

Tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) là chương trình biểu diễn Lân sư rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố sôi động và bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng.

Trong suốt 7 ngày diễn ra sự kiện (24/11 - 30/11/2026), người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội đa sắc màu với 14 hoạt động quy mô. Trong đó, có nhiều hoạt động văn hoá- nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư.

Không gian ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”, diễn ra trong hai ngày 24- 25/11, tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ) (đường Hùng Vương, phường Đồng Hới). Với không gian gần 700 m2 giới thiệu ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội đến từ các đầu bếp của các khách sạn hàng đầu thuộc hệ thống Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Bên cạnh đó là các không gian giới thiệu ẩm thực gian hàng quảng bá, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và cà phê Quảng Trị.

Đến với không gian, quý khách có thể thưởng thức những món ăn nổi bật của Tràng An với nguyên liệu thật sự thiên nhiên của Quảng Trị cùng ẩm thực, café đặc trưng phong vị Quảng Trị. Bên cạnh đó, có các màn biểu diễn vũ đạo robot trong Không gian để mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm công nghệ mới.

Thành cổ Quảng Trị

Liveshow Rock bùng nổ (ngày 25/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới). Đêm nhạc của hai ban nhạc danh tiếng Bức Tường và Microwave, với sự tham gia dự kiến khoảng 10.000 người. Đặc biệt, trong đêm nhạc sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng có 10 giải thưởng, tổng giá trị gần 400 triệu đồng là các voucher sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh với giải cao nhất là 01 voucher sản phẩm du lịch Chinh phục Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới trị giá 80 triệu.

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 (27/11 - 29/11) với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Sự kiện diễn ra từ 9 giờ - 17 giờ hàng ngày, tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị, ngày 27 - 28/11) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (ngày 29/11). Đây là lễ hội khinh khí cầu quốc tế đầu tiên tại Quảng Trị với Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố.

Người dân và du khách có thể tham gia trải nghiệm bay bằng khinh khí cầu, ngắm cảnh quan, các công trình lịch sử và vùng đất Quảng Trị từ trên cao. Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m2, kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50 m xung quanh đại kỳ. Lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu với phi công và đội ngũ kỹ thuật, cùng không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Cầu Hiền Lương, nơi sẽ diễn ra Lễ thả chim bồ câu hòa bình.

Cùng với đó là Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ (ngày 27/11) tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị), thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; Lễ thả chim bồ câu hòa bình (ngày 29/11), thả 260 chim bồ câu tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, lan tỏa thông điệp khát vọng hòa bình.

Chương trình biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân (ngày 28/11 và 29/11). Màn trình diễn kỵ binh và quân nhạc ấn tượng lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị tại phường Đông Hà/Nam Đông Hà (ngày 28/11) và Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới (ngày 29/11) do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và các lực lượng của Bộ công an thực hiện. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn, riêng biệt của Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I, năm 2026.

Cùng với đó là các hoạt động giải trí, âm nhạc và ẩm thực như Lễ hội Bia Camel (từ 24/11 - 30/11) diễn ra đồng thời tại Sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (cũ), đường Hùng Vương, phường Đồng Hới và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà; Chung kết Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 (ngày 30/11), diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Đồng Hới).

Khu vực điện gió, nơi du khách có thể tham gia săn mây.

Những sản phẩm du lịch trải nghiệm, thể thao không thể bỏ qua

Với mục tiêu đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch, nên tại Tuần Văn hoá cũng diễn ra nhiều hoạt động du lịch đáng quan tâm. Đó là Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Ấn Độ qua điện ảnh Bollywood (22/11 - 25/11), bao gồm Chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Trị (22/11/2026 đến ngày 26/11/2026) và Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood (buổi chiều ngày 24/11/2026, tại Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình).

Chương trình có sự tham gia của Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, Hãng phim Silaa (Innovation India), Đại diện Hãng sản xuất phim Silaa (Innovation India); Đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways; Liên minh các Công ty lữ hành quốc tế khai thác thị trường khách Ấn Độ tại Việt Nam và các đối tác lữ hành Ấn Độ.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng bộ sản phẩm du lịch Quảng Trị cho thị trường khách Ấn Độ, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến mở đường bay từ Ấn Độ đến Quảng Trị để đón đầu làn sóng khách du lịch Ấn Độ và hiệu ứng từ phim SILAA và điện ảnh Ấn Độ.

Hành trình mô tô chinh phục cung đường Phong Nha- Khe Sanh sẽ là điểm đặc sắc của Tuần Văn hoá.

Cùng với đó là các tour du lịch lần đầu ra mắt như tour Chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV ( ngày 25/11) với chủ đề “Hừng đông đồi cát”: Trải nghiệm lái xe ATV, trượt cát, đón bình minh tại đồi cát xã Nam Trạch cùng chương trình miễn vé cho 50 du khách đầu tiên trong hai khung giờ vàng (6 giờ - 7 giờ và 15 giờ - 16 giờ); Biểu diễn mô tô nước (Jetski) nghệ thuật (26/11): Màn trình diễn Jetski kết hợp pháo sáng lần đầu tiên trên sông Nhật Lệ (phường Đồng Hới) vào hai khung giờ 17 giờ 30 - 18 giờ 30 và 20 giờ - 21 giờ Sản phẩm du lịch “Săn mây” (4 giờ 30 - 6 giờ 30, từ 26/11 - 30/11) trải nghiệm những dịch vụ du lịch hấp dẫn trong chương trình đón bình minh, săn mây tại khu vực Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và Đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng).

Du khách cũng có thể tham gia hành trình mô tô chinh phục cung đường Phong Nha - Khe Sanh (28/11 - 30/11), trải nghiệm khám phá một trong những cung đường khám phá thiên nhiên hùng vĩ nhất Việt Nam qua những địa danh nổi tiếng gắn với đường Hồ Chí Minh huyền thoại Phong Nha - U Bò - Trường Sơn - Sa Mù - Hướng Phùng - Khe Sanh. Với sự tham gia của khách du lịch quốc tế, sản phẩm sẽ thúc đẩy quảng bá, thu hút lượng khách du lịch thích khám phá trải nghiệm, hướng tới xây dựng Phong Nha – Khe Sanh trở thành cung trải nghiệm được yêu thích tại Việt Nam trong thời gian tới.

Xã Phong Nha sẽ là nơi diễn ra trải nghiệm Dù lượn “Bay qua miền Di sản”.

Cuối cùng là sản phẩm du lịch Trải nghiệm Dù lượn “Bay trên miền Di sản”, diễn ra từ 7 giờ - 16 giờ hàng ngày, từ ngày 24/11 đến ngày 15/11/2027, tại xã Phong Nha. Với 30 dù lượn có động cơ và không động cơ hoạt động bay được thực hiện ở độ cao dưới 200m so với điểm xuất phát, trong phạm vi bán kính dưới 3.000 m.

Với 7 khu vực bay được cấp phép, du khách sẽ đồng hành cùng phi công để chiêm ngưỡng Phong Nha từ nhiều góc nhìn khác nhau, thu vào tầm mắt dòng sông Son uốn lượn, những thung lũng xanh mướt và núi non trùng điệp, khám phá một vẻ đẹp đầy bất ngờ của vùng đất di sản từ trên cao.

Trong Tuần Văn hóa – Du lịch kỳ I, năm 2026, chương trình có sự tham gia của các câu lạc bộ dù lượn trên toàn quốc, du khách có cơ hội để trúng thưởng các tour khám phá hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Cuối cùng, là Lễ hội Yoga biển (6 giờ - 8 giờ, ngày 29/11), dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.000 yogi và yogini đến từ các câu lạc bộ Yoga tại Quảng Trị và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia biểu diễn tại Quảng trường biển Bảo Ninh (phường Đồng Hới).

Theo đại diện UBND tỉnh Quảng Trị, thông qua Tuần Văn hoá, địa phương kỳ vọng sẽ kiến tạo được những sản phẩm du lịch mới mẻ, mang dấu ấn khác biệt nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu điểm đến, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho ngành du lịch - dịch vụ địa phương, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.