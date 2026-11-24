Đồng chí Hoàng Hữu Phong, Phó Chủ tịch xã Phiêng Pằn trao cờ lưu niệm cho các đội.

Ngày hội có sự tham gia của đông đảo người dân đến từ 26 bản, với 8 đội tham gia các hoạt động giao lưu. Không gian văn hóa của 5 dân tộc Thái, Mông, Kinh, Xinh Mun và Khơ Mú được tái hiện qua những gian trưng bày, giới thiệu trang phục, ẩm thực, phong tục và tập quán truyền thống. Cùng với đó, các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức dựng trại, trang trí không gian sinh hoạt, tạo thêm sân chơi để học sinh tìm hiểu văn hóa các dân tộc.

Không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú

Không gian văn hóa dân tộc Mông

Dân tộc Mông giã bánh dày

Sôi nổi nhất là các hoạt động thể thao với sự tham gia của 4 đội đến từ các trường học trên địa bàn, thu hút khoảng 300 vận động viên. Các môn kéo co, đẩy gậy, tù lu, ném còn, tó má lẹ và bóng đá mini diễn ra hào hứng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Thi đẩy gậy của các VĐV

Thi đấu bóng đá mini

Các đội thi kéo co

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi

Buổi tối, không khí ngày hội tiếp tục rộn ràng với chương trình liên hoan văn nghệ và trình diễn thời trang dân tộc. Những lời ca, điệu múa truyền thống, màn múa xòe sôi động cùng những bộ trang phục mang đậm bản sắc các dân tộc đã tạo nên một đêm hội đầy màu sắc. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa rực rỡ khép lại các hoạt động trong tiếng reo vui, phấn khởi của người dân.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ của ngày hội

Khép lại chương trình là điệu múa xòe đoàn kết các dân tộc

Ngày hội góp phần tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các bản, đồng thời, khuyến khích người dân tiếp tục gìn giữ tiếng nói, trang phục, phong tục và những nét sinh hoạt truyền thống của dân tộc mình./.