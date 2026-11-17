Tổ trưởng Tổ CNSCĐ thôn Cao Lan hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số

Đến thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh, chúng tôi được nghe trưởng thôn kể về những thay đổi trong cách người dân tiếp cận công nghệ thời gian gần đây. Từ việc cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, tích hợp thông tin cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, người dân từng bước được hướng dẫn làm quen với những tiện ích số.

Ông Nông Văn Chính, Trưởng thôn đồng thời là Tổ trưởng Tổ CNSCĐ thôn Cao Lan cho biết: Thôn hiện có 227 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Tổ CNSCĐ của thôn có 10 thành viên, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, các thành viên Tổ CNSCĐ còn trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh. Với phương châm hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng người, các tổ tập trung hỗ trợ những người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ, giúp họ từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số.

Được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, bà Vũ Thị Thuyên, người dân thôn Nà Pàn chia sẻ: Trước đây, tôi chủ yếu sử dụng điện thoại để nghe, gọi. Đến nay, tôi đã biết gọi video để trò chuyện với con cháu ở xa. Vừa qua, tôi còn được các thành viên Tổ CNSCĐ hướng dẫn cài đặt, tích hợp sổ sức khỏe điện tử và các ứng dụng khác trên VneID. Tôi thấy các ứng dụng này rất thiết thực và thuận tiện trong cuộc sống.

Hiện nay xã Quốc Khánh đã kiện toàn 13 Tổ CNSCĐ với 107 thành viên; tổ chức tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin cho gần 220 người, trên 80 lượt người tham dự trực tuyến và trên 150 người tham gia trực tiếp; triển khai 3 cuộc tuyên truyền về phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ hơn 100 lượt người cài đặt các ứng dụng số.

Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Quốc Khánh cho biết: Phòng đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số đến người dân. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các Tổ CNSCĐ thông qua việc trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng thiết yếu, khai thác tiện ích trên VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, xã Quốc Khánh tiếp tục phát huy vai trò của 13 Tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế kỹ năng công nghệ sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các nền tảng số thiết yếu. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận, khai thác các tiện ích trên môi trường số.