Những lá thư tay phập phồng ở ngăn bàn còn lưu luyến đến giờ. Bài hát bạn cất lên trong buổi giao lưu vang vọng mãi dưới sân trường, gửi gắm biết bao ước vọng. Trong thoáng ưu tư về thời cắp sách xưa cũ, bất chợt tiếng con gái nhõng nhẽo giục tôi về…

Ảnh minh họa.

Lần tìm trên giá sách, còn đây cây bút khắc chữ mà thầy đã tặng năm cuối cấp ba. Tôi chợt thấy mình may mắn còn giữ khoảng trời tươi đẹp vẹn nguyên của vùng ký ức. Ngày xưa người thợ khắc bút về ngồi ở mỗi cổng trường, cần mẫn khắc lên những chiếc bút học trò hàng chữ thân thương. Thầy chủ nhiệm dạy văn đã tặng tôi cây bút khắc chữ “mã đáo thành công” và nó đã trở thành một trong những vật kỷ niệm thiêng liêng nhất đời mình.

Từ ngày nghỉ hưu, thầy về sống trong ngôi nhà có khu vườn đầy hoa, cây ăn quả và tiếng chim. Ấp ôm bao niềm hoài thương về đời dạy học với nhiều tầng lớp kỷ niệm được vun bồi qua tháng tháng năm năm, thầy vẫn cần mẫn viết văn, làm thơ để dâng đời những bông hoa đẹp. Cây bút với hàng chữ khắc trên thân bút, cùng lời nhắn nhủ đã trở thành ngọn lửa tinh thần, hun đúc cho ước mơ của học trò, để tôi trở thành cây bút gắn với lòng yêu thiên nhiên, đất nước con người và những trở trăn của cuộc sống này.

Thầy dạy văn, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn để mỗi học trò hiểu người, hiểu đời và chính mình, để sống tốt hơn. Qua bao tháng năm cần mẫn lao động, đi hết vùng đất này đến vùng đất khác, ở đâu cũng thấy con người trao cho nhau sự nhân nghĩa, yêu thương, thấy tinh thần ham học của nhiều vùng đất. Ở nơi đâu, người thầy cũng luôn thắp sáng tri thức và gây dựng niềm tin cho các học trò. Trên mỗi bước đường, tôi cũng gặp bao hoàn cảnh thiệt thòi nhưng họ vẫn vươn lên, sống có ích. Nhiều người đã xây dựng phòng văn trong chính ngôi nhà thân yêu, mở rộng thế giới để không ngừng giao lưu và sáng tạo. Chẳng ít cây bút đã trui rèn, vịn vào con chữ, trở thành những cây bút xuất sắc, được đông đảo bạn đọc ghi nhận.

Mùa thu lại dẫn tôi và các bạn về phòng văn giản dị của thầy. Nhà thầy ở chếch con ngõ nhiều tre trúc gần cổng trường cũ. Hương thị lẫn mùi hoa lan thoang thoảng không gian. Tóc thầy đã bạc hơn nhưng đôi mắt vẫn sáng niềm khát vọng về sự học, sự viết. Thầy tặng đám học trò - mà giờ có người đã thành ông, thành bà - cuốn sách thầy mới xuất bản. Hơn bốn mươi tạp bút, là những trở trăn, suy ngẫm về cuộc sống, về vẻ đẹp của các vùng miền cũng như cách ứng xử nhân nghĩa ở đời. Đó thật sự là mạch nguồn nuôi nấng cuộc sống, để cái đẹp truyền lan và nhân lên. “Lũ quỷ sứ” ngày nào được thỏa thuê trò chuyện, được thầy chia sẻ cách thầy đọc sách, cách viết văn và những chuyến thầy cùng đồng nghiệp cũ điền dã, nạp vốn sống. Trước khi viết, người ta phải sống. Sống đẹp. Sống nghĩa khí. Sống bằng sự chân thành và hiểu biết về cuộc sống này. Đó là cách để văn chương đi vào đời sống.

Trong nhóm bạn, có người học vị, học hàm cao, có người làm lãnh đạo đơn vị. Nhưng chúng tôi vẫn nhỏ bé trước thầy. Trong câu chuyện tươi nhuần của tình thầy trò, tôi nhận ra, vẻ đẹp và giá trị của văn chương lớn hơn những gì mình từng biết. Chính văn chương đã tưới tắm cho nhiều mối thâm giao giữa thầy và trò, giữa người và người, mọi rào cản về địa lý đều được xóa nhòa và văn chương dạy cho nhiều cuộc đời phải lớn lên.

Trường cũ mãi thân thương và cổng trường thâm nghiêm năm nào vẫn phủ bóng xanh phượng vĩ. Mỗi lần ngang qua cổng trường, nhớ dáng thầy, cây bút lại cựa quậy trong túi áo và bùi ngùi nhớ ơn thầy, nhớ ơn mái trường đã thắp sáng khát vọng cho bao lứa học trò.