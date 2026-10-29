Phát triển Đảng tại Kiên Mộc

Chi bộ Trường THCS Kiên Mộc (nay là Đảng bộ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gắn trách nhiệm của cấp ủy với công tác tạo nguồn. Đảng ủy xã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời theo dõi quá trình rèn luyện, đánh giá tinh thần trách nhiệm, uy tín và những đóng góp thực tế của từng quần chúng.

Bà Hoàng Thị Kim Hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiên Mộc cho biết: Đối với địa bàn biên giới rộng, dân cư phân tán như Kiên Mộc, công tác phát triển đảng viên đòi hỏi sự kiên trì, sâu sát từ cấp ủy đến từng chi bộ. Chúng tôi chú trọng tạo nguồn từ sớm, gắn việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú với giáo dục chính trị tư tưởng và thực tiễn công tác, lao động. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu kết nạp mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, thực sự gương mẫu và được Nhân dân tin tưởng.

Từ định hướng chung, mỗi chi bộ trên địa bàn đều chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp với đặc thù đơn vị. Tại Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kiên Mộc, công tác này gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của nhà trường. Những giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực rèn luyện được chi bộ quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, chi bộ đã kết nạp thêm 5 đảng viên mới.

Không chỉ các chi bộ cơ quan, trường học, công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ thôn cũng được chú trọng. Các chi bộ chú trọng phát hiện những quần chúng tích cực phát triển kinh tế, có uy tín trong cộng đồng, tham gia hoạt động đoàn thể, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc; đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ để quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng..

Điển hình như Chi bộ thôn Bắc Xa từ đầu năm đến nay đã kết nạp 2 đảng viên mới. Đây đều là những thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại thôn biên giới. Đảng viên Lộc Thị Tâm, được kết nạp vào Đảng tháng 7/2026 chia sẻ: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục rèn luyện, gương mẫu trong công việc, tích cực tham gia các phong trào ở thôn, ở xã. Tôi mong muốn góp sức cùng bà con phát triển kinh tế, xây dựng thôn bản đoàn kết, ngày càng khởi sắc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp được 22 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao 1 đảng viên. Hiện Đảng ủy xã đang thẩm định 1 hồ sơ lý lịch người xin vào Đảng, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng chính trị cho hơn 50 quần chúng tiêu biểu, tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới. Kết quả trên thể hiện sự chủ động của Đảng ủy xã và các chi bộ trong mở rộng, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp, đồng thời cho thấy sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Là xã biên giới có địa bàn rộng, việc phát triển đảng viên ở Kiên Mộc không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà còn hướng đến xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiêu biểu, gương mẫu, gần dân, sát cơ sở. Mỗi đảng viên mới được kết nạp sẽ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương tổ quốc.